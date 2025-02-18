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Любовь Степушова

Инвест-банкир Коган рассказал, куда могло исчезнуть американское золото из Банка Англии

4:15
Экономика » Финансы » Банки

Банк Англии не смог вернуть вовремя американским банкам их золото. Илон Маск забеспокоился, а цел ли золотой запас США в "Форт-Ноксе".

Золотые слитки Union Bank of Switzerland
Фото: wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Золотые слитки Union Bank of Switzerland

Где американский золотой запас?

Сенатор-республиканец Рэнд Пол в воскресенье, 16 февраля, призвал возглавляемое Илоном Маском министерство эффективности государственного управления (DOGE) провести проверку тайника с золотыми запасами на военной базе США "Форт-Нокс".

"Ищем золото в "Форт-Ноксе", — ответил Маск в социальной сети X*.
Он также поделился постом сенатора-республиканца Майка Ли, в котором тот сообщил, что ему отказано в доступе в "Форт-Нокс". Обеспокоены американцы неслучайно.

Технический дефолт по золоту объявлен Банком Англии

Как сообщает Business-Standard, ряд американских банков решил вывести свои золотые запасы из Банка Англии в связи со значительным его удорожанием в США на волне торговых войн Трампа. Только JPMorgan запланировал в этом месяце поставить золота на сумму 4 млрд долларов, указывает издание.

Однако Банк Англии отказал многим в своевременной доставке за 14 дней, сославшись на то, что для вывоза золота не хватает грузовых мест с охраной. Аналитики назвали это событие техническим дефолтом.

"В действительности давно пора проверить все эти обязательства и давно пора разобраться, а действительно ли всё, что декларируется именно такое, а не какое-то другое", — сказал Pravda.Ru финансист, инвестбанкир, основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган.

Банк Англии мог использовать золото доверителей без их разрешения

Евгений Коган считает, что ни один банк никогда не готов к тому, что его клиенты сразу одновременно попросят вернуть большую часть своих активов. Однако эксперт не исключил, что Банк Англии, имея золото в доверительном управлении или на трастовом хранении, мог использовать его для своих операций.

"Например, в рамках РЕПО-операции** потребовалось какое-то количество золота, и он его использовал, чтобы потом вернуть обратно, но тут случился упомянутый форс-мажор".

По мнению Евгения Когана, если такое выяснится, "это будет большой скандал". Однако эксперт не видит в этом катастрофы — "пойдут и выкупят золото в других местах, но заплатят серьёзные штрафы за нарушение условий и прав доверителей".

Эксперт затруднился ответить, почему американцы хранят золото в Лондоне, а не в "Форт-Ноксе". Он предположил, что Лондон всегда был финансовой столицей мира, поэтому не удивительно, если часть своих золотых резервов центробанки тех или иных стран держали в Банке Англии.

Инвест-банкир уверен, что российское золото хранится в надёжном месте.

"Россия свое золото не хранит где-то ещё. По крайней мере, насколько я знаю", — отметил Евгений Коган.

Банк Англии теряет свою репутацию финансового центра

Золото повсеместно признано средством сбережения. В отличие от фиатных валют (бумажных денег), которые могут быть затронуты инфляцией, экономической нестабильностью или изменениями в денежно-кредитной политике, золото имеет тенденцию сохранять свою стоимость и даже её повышать с течением времени.

Банк Англии был известен своими услугами по хранению золота и имел репутацию надёжного и стабильного хранителя драгоценных металлов. Но с изъятием в последнее время значительных объёмов золота многими центральными банками банк теряет своё реноме.

Неспособность вовремя отвечать на запросы доверителей золотых резервов также может вызвать беспокойство среди инвесторов и других центральных банков, поставив под сомнение способность Банка Англии эффективно управлять своим рынком слитков.

*- сеть заблокирована в России.

**- сделка по продаже актива с обязательством через определённый срок выкупить его обратно по оговорённой цене.

Уточнения

Банк Англии — особый публично-правовой институт Соединённого Королевства, выполняющий функции центрального банка. Он организует работу Комитета по денежной политике, который отвечает за управление денежно-кредитной политикой страны.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы золото дефолт илон маск
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