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Олег Артюков

Крупнейший завод Эстонии остановился после выхода из энергосистемы БРЭЛЛ

2:48
Экономика

Крупнейший эстонский целлюлозный завод Estonian Cell приостановил свою работу из-за стремительного роста цен на электроэнергию. Основной причиной подорожания стал выход прибалтийских стран из единой энергосистемы БРЭЛЛ (Беларусь — Россия — Эстония — Латвия — Литва).

ЛЭП
Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЛЭП

Завод потребляет порядка 25 МВт электроэнергии, и после выхода из БРЭЛЛ цены на электричество достигли рекордных значений, значительно превышающих показатели предыдущего года.

Руководство компании заявило, что в условиях такой ценовой нестабильности, во многом связанной с погодными условиями и новыми механизмами ценообразования, производство стало экономически нецелесообразным.

Система БРЭЛЛ — это энергетическое кольцо, объединявшее энергосистемы пяти стран: Блоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Оно существовало с 2001 года и обеспечивало синхронную работу энергосистем всех участников, позволяя регулировать нагрузку и обеспечивать стабильность поставок электроэнергии.

Прибалтийские страны с 2018 года начали готовиться к отключению от БРЭЛЛ под предлогом стремления к "энергонезависимости" от России.

Официальный выход состоялся 9 февраля 2025 года, после чего Литва, Латвия и Эстония перешли на европейскую энергосистему ENTSO-E.

В частности, президент Литвы Гитанас Науседа почему-то попрощался с первым лидером СССР Владимиром Лениным и Россией во время выхода из единой энергосистемы БРЭЛЛ.

"До свидания, Россия, до свидания Ленин", — заявил президент Литвы. Науседа сделал это в окружении европейских политиков.

Отключение от БРЭЛЛ позволило прибалтийским странам интегрироваться в общий энергетический рынок ЕС, однако привёл к резкому скачку цен из-за необходимости закупки электроэнергии по новым правилам.

Например, 14 февраля стало известно, что после выхода из БРЭЛЛ цены на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве выросли на 50 процентов. В отличие от работы в рамках единой системы, новые условия требуют покупки энергии по рыночным ценам, которые зависят от погодных факторов, спроса и состояния энергосистем соседних стран.

Остановка работы Estonian Cell стало одним из первых крупных случаев негативного влияния выхода из БРЭЛЛ на промышленность Эстонии. В дальнейшем аналогичные проблемы могут возникнуть у других энергоёмких предприятий, особенно если цены на электричество продолжат расти.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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