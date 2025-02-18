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Олег Артюков

Россия вытеснила Францию с рынка Алжира из-за политики Макрона

2:33
Экономика

Политика президента Эммануэля Макрона в отношении африканских стран привела к значительному сокращению продовольственного экспорта Франции в этот регион, что позволило России укрепить свои позиции на африканском рынке.

Элеватор для хранения зерна
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Элеватор для хранения зерна

Согласно данным издания L'Opinion, одним из наиболее ярких примеров этого стала ситуация в Алжире, где Россия стала основным поставщиком зерна, вытеснив Францию.

Ранее Париж был крупнейшим экспортером продовольствия в эту североафриканскую страну, однако в прошлом году объём французского экспорта достиг рекордного минимума.

Основной причиной стало решение Макрона поддержать Марокко в территориальном споре о Западной Сахаре, что негативно сказалось на торговых отношениях с Алжиром.

В результате Россия воспользовалась ослаблением позиций Франции и заняла доминирующее положение на рынке, обеспечивая около 90 процентов поставок зерна в Алжир.

Помимо Алжира, Россия активно расширяет свое присутствие и в других странах континента. В последние годы значительно увеличились поставки российского зерна, удобрений и других видов продовольствия в такие страны, как Египет, Судан, Эфиопия и Нигерия.

В частности, Египет остается одним из крупнейших импортёров российской пшеницы, а российские зерновые компании ведут переговоры о долгосрочных контрактах с рядом африканских государств.

Стоит заметить, что были сообщения прессы и об успехах России на рынке ещё одной африканской страны — уже упоминавшегося Марокко. Ранее и здесь основным поставщиком пшеницы была Франция, однако сейчас всё увереннее на этом рынке себя чувствуют российские поставщики.

Дополнительным фактором, который может изменить экономический баланс в регионе, является выход некоторых африканских стран из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Это решение способно подорвать экономическое доминирование Франции, поскольку ранее Париж использовал влияние на ЭКОВАС для продвижения своих экономических интересов и сохранения контроля над региональными торговыми потоками.

Таким образом, Россия постепенно укрепляет свои позиции как ключевой поставщик продовольствия на африканском континенте, пользуясь ослаблением влияния Франции и изменениями в политической и экономической структуре региона.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы алжир рынок
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