Ил-96-300: российский широкофюзеляжный дальнемагистральный авиалайнер

Накануне самолёт Ил-96-300 Специального Лётного Отряда "Россия" с переговорщиками РФ на борту вылетел из Москвы в Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ильюшин Ил-96-300 Россия RA-96012

А что же за лайнеры перевозят российских высокопоставленных лиц?

О чём речь

Ил-96-300 — это широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский лайнер, разработанный в Советском Союзе. Он является первым советским широкофюзеляжным самолётом, предназначенным для полётов на большие расстояния. Разработан в ОКБ Ильюшина и производится на Воронежском авиационном заводе (ВАСО).

История создания

Разработка Ил-96 началась в 1980-х годах. Самолёт создавался для замены устаревшего Ил-86 на дальних авиалиниях. Первый полёт Ил-96-300 состоялся 28 сентября 1988 года. Серийное производство самолёта началось в 1993 году на том же Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО).

Технические характеристики

Длина: 55,35 м,

Размах крыла: 60,1 м,

Высота: 17,55 м,

Двигатели: 4 x ПС-90А (по 16 000 кгс),

Максимальная скорость: 900 км/ч,

Дальность полёта: до 11 000 км,

Максимальная взлётная масса: 216 тонн,

Пассажировместимость: до 300 человек,

Экипаж: 3 человека.

Особенности конструкции Ил-96-300

Четыре двигателя ПС-90А является условием повышенной надёжности по сравнению с двухмоторными лайнерами. Современная авионика — стеклянная кабина с электронными дисплеями вместо аналоговых приборов. Широкофюзеляжная компоновка — это значит комфортный салон и возможность перевозки большого количества пассажиров. Высокая дальность полёта (до 12 000 км) позволяет выполнять трансконтинентальные рейсы. Крыло с законцовками улучшает аэродинамические характеристики и снижает расход топлива.

Модификации Ил-96

Ил-96-300: базовая пассажирская версия (262 места),

Ил-96-300ПУ: спецборт президента РФ с усиленной защитой,

Ил-96М/Т: удлинённая версия (не пошла в серию),

Ил-96-400М: глубоко модернизированный вариант (разработка с 2017 г.),

Ил-96-400Т: грузовая версия.

Использование Ил-96-300

Авиакомпания "Россия" — использует в правительственном авиапарке, Минобороны РФ — для перевозки военных и грузов. Ил-96-300 используется для выполнения дальних пассажирских рейсов. Самолёт эксплуатируется авиакомпаниями не только России, но и Кубы и др.

Почему Ил-96-300 не стал массовым?

Несмотря на хорошие характеристики, Ил-96-300 не получил широкого коммерческого успеха. Причины:

4 двигателя — менее экономичны по сравнению с двухмоторными Boeing 777 и Airbus A330. Отсутствие массового производства — ограниченные серии. Санкции и устаревшие технологии — проблемы с комплектующими.

Будущее Ил-96

Сейчас ведётся работа над Ил-96-400М — новой версией с улучшенными двигателями и авионикой. Однако будущее проекта зависит от спроса и развития отечественного авиапрома.

Вывод

Ил-96-300 — это важный вклад в развитие российской авиации. Самолёт обладает высокими техническими характеристиками и может успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Несмотря на некоторые недостатки, Ил-96-300 продолжает эксплуатироваться и является важным элементом транспортной системы России.

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Ильюшин ИЛ-96-300