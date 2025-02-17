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Олег Артюков

США и Европа могут столкнуться с дефицитом урана

3:04
Экономика

Страны Европы и США могут столкнуться с серьёзным дефицитом ядерного топлива, сообщает британское издание Financial Times. Это связано с ускоренным ростом уровня электрификации и переходом на более чистые источники энергии, что, в свою очередь, подстегивает развитие отрасли атомной генерации.

АЭС Темелин
Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС Темелин

По данным Всемирной ядерной ассоциации, к 2040 году мировая атомная энергетика потребует в два раза больше урана, чем в настоящее время. Однако эксперты предупреждают, что рост спроса на этот стратегически важный ресурс не сопровождается адекватным увеличением объёмов добычи и переработки, что может привести к дефициту топлива для АЭС.

В США и Великобритании власти планируют значительно расширить свои ядерные мощности: к 2050 году их доля в энергобалансе должна утроиться. Однако в самих США добыча урановых руд практически не ведётся, а производство низкообогащенного уранового топлива для атомных станций остается недостаточным.

Это особенно критично, учитывая, что в стране эксплуатируется около 100 реакторов, для работы которых требуется стабильное и долгосрочное топливное обеспечение.

Крупнейший производитель урана, Казахстан, отправляет основную часть добытого сырья в Россию и Китай, что ограничивает возможности поставок в страны Запада. Французская компания Orano, активно работающая в Казахстане, сталкивается с трудностями по увеличению объёмов добычи.

К тому же в Нигере Orano потеряла часть лицензий на добычу урана, что ещё больше осложнило ситуацию с поставками в Европу.

Компаниям из ЕС и США предстоит решать проблему поиска новых источников уранового сырья, поскольку разведанных месторождений, находящихся в доступе у западных компаний, недостаточно для покрытия растущего спроса. В этой связи эксперты предупреждают о возможном резком росте стоимости топлива для атомных электростанций в западных странах, что может повлиять на экономику и стоимость электроэнергии.

Тем не менее, издание "Нефть и капитал" отмечает, что FT несколько преувеличивает масштаб проблемы. В мире продолжается добыча и экспорт урана Канадой, Австралией, Южной Африкой. США и Великобритания не останутся полностью без этого стратегического металла, но стоимость его закупки и переработки может значительно вырасти.

Кроме того, аналитики указывают на возрастающий интерес Вашингтона к урановым залежам Украины. Вполне возможно, что нынешняя информационная кампания является частью подготовки к инвестициям в добычу урана на территории этой страны. Украина обладает значительными запасами этого ресурса, и в условиях дефицита западные государства могут попытаться получить к ним доступ, что может повлиять на геополитическую ситуацию в регионе.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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