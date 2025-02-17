Россия в декабре вновь стала главным поставщиком газа в ЕС

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия в декабре 2024 года вновь стала главным поставщиком газа в Евросоюз в денежном выражении: на неё пришлось 25,2 процента всех европейских закупок газа. Это стало максимальным значением с марта 2022 года, когда доля российских поставок достигала 30,2 процентов, следует из данных Евростата.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

При этом стоимость российского экспорта газа в ЕС за декабрь достигла 1,8 миллиарда евро, что на 50 процентов больше показателя ноября и на 41 процент выше, чем в декабре 2023 года.

Декабрь стал вторым месяцем в 2024 году, когда Россия возглавила список крупнейших поставщиков газа в Евросоюз. В предыдущий раз подобная ситуация наблюдалась в сентябре, когда доля России составляла 23,7 процентов от всех закупок газа в ЕС.

Однако в годовом выражении наша страна заняла третье место по доходам от поставок, уступив Алжиру (21,5%) и США (20,5%), но значительно увеличив свою долю с 14 процентов в 2023 году до 19,9 процентов в 2024 году.

Рост экспорта российского газа в Евросоюз произошёл на фоне сокращения поставок из других стран. Так, Алжир снизил объём экспорта на 15,5 процентов в годовом выражении, США — в полтора раза, а Норвегия — на девять процентов. Исключением стал Азербайджан, который увеличил поставки на 14 процентов по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, по итогам всего 2024 года Россия поставила в Евросоюз 54,45 миллиарда кубометров газа, что позволило ей занять второе место среди крупнейших поставщиков после Норвегии, обогнав США. Это стало важным изменением в структуре энергопоставок ЕС, который ранее стремился снизить зависимость от российского топлива.

Аналитики отмечают, что рост доли России на европейском рынке связан не только с падением поставок из конкурирующих стран, но и с гибкостью российских экспортёров, которые активнее используют механизмы поставок сжиженного природного газа. Доля СПГ в экспорте российского газа в ЕС продолжает расти, компенсируя сокращение объёмов трубопроводных поставок.

Несмотря на это, эксперты предполагают, что в 2025 году ситуация может измениться из-за возможного ужесточения санкционной политики ЕС в отношении российских энергоресурсов. В Брюсселе уже обсуждаются дополнительные ограничения на импорт российского СПГ, что может повлиять на позиции России на европейском рынке.