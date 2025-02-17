В ЦБ объяснили, почему цифровой рубль не может сгореть

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цифровой рубль не имеет срока давности, поэтому возможность его "сгорания" исключена. Кроме того, он не будет обязательным платёжным инструментом для граждан. Об этом сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ РФ Алла Бакина во время выступления на Первом канале.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Она пояснила, что цифровые рубли не подлежат принудительному аннулированию и могут быть использованы их владельцем в любое время по собственному усмотрению. Таким образом, утверждения о возможном истечении срока действия цифровых рублей не соответствуют действительности.

Эти деньги принадлежат владельцу счёта, и распоряжаться ими он может свободно, поскольку законодательство не предусматривает ограничений подобного рода.

Бакина также отметила, что слухи о принудительном переводе бюджетных выплат и иных платежей в цифровую форму не соответствуют действительности. По её словам, обязательного перехода на цифровой рубль не планируется, а распространяемая информация о подобной инициативе является дезинформацией.

Особое внимание она уделила вопросам безопасности, подчеркнув, что мошенники активно используют тему цифрового рубля в своих схемах. Они манипулируют информацией, вырывая отдельные сведения из контекста и искажая их. В связи с этим, Бакина подчеркнула важность повышения уровня осведомлённости граждан и проведения разъяснительной работы, сообщает ТАСС.

Говоря о характеристиках цифрового рубля, она подчеркнула, что эта форма национальной валюты является эквивалентом наличных и безналичных денег, но представлена в цифровом виде.

Она не заменяет существующие формы расчётов, а лишь дополняет их, предоставляя гражданам дополнительный инструмент для платежей. При этом выбор в пользу конкретного способа расчётов остается за пользователем. Также было отмечено, что цифровой рубль обладает высокой степенью технологической защиты и надёжности.

Цифровой рубль станет третьей формой российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать наряду с наличными и безналичными деньгами. Его постепенное внедрение в широкий оборот запланировано с 1 июля 2025 года.