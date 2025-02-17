Минпромторг отказался стимулировать возвращение зарубежных брендов

В Минпромторге заявили, что вопрос поощрения или стимулирования возвращения зарубежных брендов в Россию не является актуальным.
В ведомстве отметили, что иностранные компании, которые остались работать на российском рынке, продолжают свою деятельность, а освободившиеся ниши заполняются отечественными брендами.
Представители Минпромторга подчеркнули, что ни один иностранный бренд не был вынужден покинуть российский рынок.
В министерстве отметили, что развитие национальных брендов, поддерживаемое государством, продолжится.
В рамках этой политики реализуется законопроект "о российской полке", направленный на укрепление позиций отечественных производителей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что западные компании могут вернуться на российский рынок и конкурировать с местными производителями.
Он отметил, что на данный момент нет официальных заявлений со стороны западных брендов о намерении возобновить работу в России. Однако в условиях рыночной конкуренции такая возможность остаётся, что соответствует мировым торговым стандартам и приносит пользу потребителям.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин 15 февраля сообщил о проведении переговоров с представителями испанской компании Inditex, владеющей такими брендами, как Zara, Massimo Dutti, Bershka и другие. Он уточнил, что обсуждения носят неофициальный и частный характер.
По мнению Люлина, для успешного возвращения зарубежных брендов в Россию необходимо улучшение отношений между Москвой и западными странами, снятие санкций, а также решение проблем, связанных с логистикой и международными платежами.
Кроме того, компании, планирующие вернуться на российский рынок, могут столкнуться с дефицитом свободных торговых площадей.
А глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что международный платёжные системы Visa и Mastercard в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым.
Он при этом подчеркнул, что Visa и Mastercard "это могут довольно быстро сделать, потому что инфраструктура для этого вся есть". Однако Аксаков полагает, что недружественные действия этих платёжных систем по отношению к россиянам не могут остаться незамеченными.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!