Минпромторг отказался стимулировать возвращение зарубежных брендов

В Минпромторге заявили, что вопрос поощрения или стимулирования возвращения зарубежных брендов в Россию не является актуальным.

Фото: mos.ru by М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Торговый центр

В ведомстве отметили, что иностранные компании, которые остались работать на российском рынке, продолжают свою деятельность, а освободившиеся ниши заполняются отечественными брендами.

Представители Минпромторга подчеркнули, что ни один иностранный бренд не был вынужден покинуть российский рынок.

В министерстве отметили, что развитие национальных брендов, поддерживаемое государством, продолжится.

В рамках этой политики реализуется законопроект "о российской полке", направленный на укрепление позиций отечественных производителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что западные компании могут вернуться на российский рынок и конкурировать с местными производителями.

Он отметил, что на данный момент нет официальных заявлений со стороны западных брендов о намерении возобновить работу в России. Однако в условиях рыночной конкуренции такая возможность остаётся, что соответствует мировым торговым стандартам и приносит пользу потребителям.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин 15 февраля сообщил о проведении переговоров с представителями испанской компании Inditex, владеющей такими брендами, как Zara, Massimo Dutti, Bershka и другие. Он уточнил, что обсуждения носят неофициальный и частный характер.

По мнению Люлина, для успешного возвращения зарубежных брендов в Россию необходимо улучшение отношений между Москвой и западными странами, снятие санкций, а также решение проблем, связанных с логистикой и международными платежами.

Кроме того, компании, планирующие вернуться на российский рынок, могут столкнуться с дефицитом свободных торговых площадей.

А глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что международный платёжные системы Visa и Mastercard в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым.

Он при этом подчеркнул, что Visa и Mastercard "это могут довольно быстро сделать, потому что инфраструктура для этого вся есть". Однако Аксаков полагает, что недружественные действия этих платёжных систем по отношению к россиянам не могут остаться незамеченными.