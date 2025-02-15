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Дмитрий Плотников

Ил-14. Легендарный самолёт, изменивший гражданскую авиацию Советского Союза

4:29
Экономика » Производство » Авиация

В конце 1940-х годов, в связи с увеличением объёма пассажирских перевозок на местных авиалиниях, в СССР возникла необходимость в создании нового, более современного самолёта, который бы заменил устаревший Ли-2.

Ил-14 в авиапарке Орешково (52652079369)
Фото: commons.wikimedia.org by Денис Носов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ил-14 в авиапарке Орешково (52652079369)

История

Разработка нового самолёта была поручена ОКБ-240 под руководством С. В. Ильюшина.

За основу нового самолёта был взят Ил-12, но с учётом опыта эксплуатации Ли-2 и Ил-12, а также с использованием более современных технологий.

Так был создан Ил-14 — ближнемагистральный поршневой пассажирский самолёт. Первый полёт опытного образца Ил-14 состоялся 13 июля 1950 года. А на трассах Аэрофлота они появились осенью 1954 года.

Серийное производство Ил-14 наладили осенью 1953 года. Делали его на нескольких авиационный заводах: в Москве, в Ташкенте, в Чехословакии (Прага) и в ГДР (Дрезден). Всего сделано 1348 самолётов Ил-14 из которых 500 отправили на экспорт. До начала 1960-х годов этот лайнер был основным типом пассажирских советских самолётов на международных и внутренних магистральных линиях.

Кстати, Ил-14 летал до начала 2000-х годов. Затем, разумеется, началось массовое, списание устаревшей модели. Хотя самолёт долго дорабатывали, можно смело сказать, что это одна из наиболее удачных авиаконструкций, которую создали в середине 20-го века.

Также надо отметить, что главная задача конструкторов — это максимальная безопасность полёта. Например, надо было решить абсолютно новую в практике мирового самолётостроения проблему обеспечение взлёта двухдвигательного "Ильюшина" после отказа одного из них при разбеге или сразу после отрыва от земли. Сегодня мы уже знаем, что коллектив конструкторского бюро с этим успешно справился.

В целом можно сказать, что этот самолёт изменил гражданскую авиацию Советского Союза…

О чём речь

Ил-14 (по кодификации НАТО: Crate — "Ящик") — советский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный в конце 1940-х годов для замены устаревшего самолёта Ли-2.

Технические характеристики

  • Длина: 22,31 м
  • Размах крыла: 31,70 м
  • Высота: 7,8 м
  • Максимальная скорость: 430 км/ч
  • Крейсерская скорость: 350 км/ч
  • Дальность полёта: 1500 км
  • Пассажировместимость: 18-32 человека.

Конструктивные особенности

Ил-14 представлял собой цельнометаллический моноплан с высокорасположенным крылом и убирающимся шасси. Самолёт был оснащён двумя поршневыми двигателями АШ-82Т.

Эксплуатация

Ил-14 широко использовался на авиалиниях Аэрофлота и других авиакомпаний стран социалистического лагеря. Самолёт отличался высокой надёжностью и простотой в эксплуатации, благодаря чему пользовался популярностью у пилотов и пассажиров.

Ил-14 эксплуатировался вплоть до 2000-х годов.

Модификации

За годы производства было выпущено несколько модификаций Ил-14, отличавшихся друг от друга двигателями, количеством пассажирских мест и другим оборудованием.

Интересные факты

  • Ил-14 стал последним советским пассажирским самолётом с поршневыми двигателями.
  • Ил-14 сыграл важную роль в развитии авиации местных линий в СССР и других странах.
  • Несколько самолётов Ил-14 до сих пор находятся в лётном состоянии и используются для частных перевозок и экскурсионных полётов.

Вывод

Ил-14 был важным этапом в развитии советской гражданской авиации. Это был надёжный и простой в эксплуатации самолёт, который на протяжении многих лет обеспечивал пассажирские перевозки.

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Ил-14 посадка без шасси
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ссср москва ташкент самолёт
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