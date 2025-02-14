Самолёт Ан-24. Самый массовый и удачный долгожитель отечественной авиации

Этот турбовинтовой самолёт был создан в далёком 1959-м году.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Бубин is licensed under GFDL 1.2 Антонов Ан-24 27307608, Луганск RP34757

Однако уникальность его в том, что он востребован и до сих пор. Используется он (хотя и редко) на воздушных линиях страны и СНГ. А всё дело в том, что эта машина оказалась на редкость удачной.

Имя этому самолёту Ан-24.

Впервые поднялся в воздух он в 1959 году. Аэрофлот стал использовать Ан-24 уже в 1962-м году. А осенью 1963 года первые самолёты Ан-24 на 50 пассажирских мест начали выполнять авиарейсы между Саратовом, Воронежем и Москвой.

Создавали эту машину для авиалиний малой и средней протяженности. Самолёт стал одним из наиболее массовых воздушных машин СССР. С 1962 года по 1979 год на Иркутском, Улан-Удэнском и Киевском авиационных заводах выпустили 1367 таких самолётов разных назначений и модификаций.

Стоит сказать, что когда-то Ан-24 обеспечивал до 30 процентов пассажирооборота советской авиации. А секрет успеха прост — он был неприхотлив к качеству покрытия взлётно-посадочной полосы.

Ну и не лишним будет сказать, что в 1966-м году рецензию на производство самолёта продали Китаю, где его выпускали с 1970-го по 2000 год. Правда, назывался он там Xian Y-7.

О чём речь

Ан-24 (по кодификации НАТО: Coke — "Кокс") — советский турбовинтовой пассажирский самолёт, предназначенный для линий малой и средней протяжённости. Самый массовый пассажирский самолёт в истории советской авиации (не считая Ан-2).

История создания

Разработка самолёта началась в ОКБ Антонова в конце 1950-х годов. Задание на проектирование было выдано в 1957 году. Первый полёт опытного образца состоялся 29 октября 1959 года. Серийное производство сперва началось в 1962 году на Киевском авиационном заводе.

Технические характеристики

Длина: 23,53 м

Размах крыла: 29,20 м

Высота: 8,32 м

Максимальная скорость: 500 км/ч

Крейсерская скорость: 420 км/ч

Дальность полёта: 1850 км

Пассажировместимость: 48-52 человека.

Конструктивные особенности

Ан-24 представляет собой цельнометаллический моноплан с высокорасположенным крылом, двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24 и убирающимся шасси.

Эксплуатация

Ан-24 начал эксплуатироваться в 1962 году авиакомпанией "Аэрофлот". Самолёт быстро завоевал популярность благодаря своей надёжности, экономичности и простоте в эксплуатации. Он широко использовался на местных авиалиниях, связывая небольшие населённые пункты с крупными городами.

Ан-24 также поставлялся на экспорт в страны социалистического лагеря и развивающиеся страны.

Модификации

За годы производства было выпущено множество модификаций Ан-24, в том числе:

Ан-24Б — военно-транспортный самолёт

Ан-24РВ — самолёт с увеличенной дальностью полёта

Ан-24РТ — самолёт с двигателями АИ-24РТ

Ан-26 — военно-транспортный самолёт с рампой в хвостовой части фюзеляжа (разработан на базе Ан-24)

Ан-30 — самолёт для аэрофотосъёмки (разработан на базе Ан-24)

Ан-32 — военно-транспортный самолёт с повышенной мощностью двигателей (разработан на базе Ан-24).

Интересные факты

Ан-24 является самым массовым пассажирским самолётом в истории советской авиации.

Ан-24 сыграл важную роль в развитии авиации местных линий в СССР и других странах.

Несколько самолётов Ан-24 до сих пор находятся в лётном состоянии и используются для частных перевозок и экскурсионных полётов.

Вывод

Ан-24 был важным этапом в развитии советской гражданской авиации. Это был надёжный, экономичный и простой в эксплуатации самолёт, который на протяжении многих лет обеспечивал пассажирские перевозки на местных авиалиниях.

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История самолета Ан24. Любимец советского народа