Самолёт Ан-24. Самый массовый и удачный долгожитель отечественной авиации

Этот турбовинтовой самолёт был создан в далёком 1959-м году.
Однако уникальность его в том, что он востребован и до сих пор. Используется он (хотя и редко) на воздушных линиях страны и СНГ. А всё дело в том, что эта машина оказалась на редкость удачной.
Имя этому самолёту Ан-24.
Впервые поднялся в воздух он в 1959 году. Аэрофлот стал использовать Ан-24 уже в 1962-м году. А осенью 1963 года первые самолёты Ан-24 на 50 пассажирских мест начали выполнять авиарейсы между Саратовом, Воронежем и Москвой.
Создавали эту машину для авиалиний малой и средней протяженности. Самолёт стал одним из наиболее массовых воздушных машин СССР. С 1962 года по 1979 год на Иркутском, Улан-Удэнском и Киевском авиационных заводах выпустили 1367 таких самолётов разных назначений и модификаций.
Стоит сказать, что когда-то Ан-24 обеспечивал до 30 процентов пассажирооборота советской авиации. А секрет успеха прост — он был неприхотлив к качеству покрытия взлётно-посадочной полосы.
Ну и не лишним будет сказать, что в 1966-м году рецензию на производство самолёта продали Китаю, где его выпускали с 1970-го по 2000 год. Правда, назывался он там Xian Y-7.
Ан-24 (по кодификации НАТО: Coke — "Кокс") — советский турбовинтовой пассажирский самолёт, предназначенный для линий малой и средней протяжённости. Самый массовый пассажирский самолёт в истории советской авиации (не считая Ан-2).
Разработка самолёта началась в ОКБ Антонова в конце 1950-х годов. Задание на проектирование было выдано в 1957 году. Первый полёт опытного образца состоялся 29 октября 1959 года. Серийное производство сперва началось в 1962 году на Киевском авиационном заводе.
Ан-24 представляет собой цельнометаллический моноплан с высокорасположенным крылом, двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24 и убирающимся шасси.
Ан-24 начал эксплуатироваться в 1962 году авиакомпанией "Аэрофлот". Самолёт быстро завоевал популярность благодаря своей надёжности, экономичности и простоте в эксплуатации. Он широко использовался на местных авиалиниях, связывая небольшие населённые пункты с крупными городами.
Ан-24 также поставлялся на экспорт в страны социалистического лагеря и развивающиеся страны.
За годы производства было выпущено множество модификаций Ан-24, в том числе:
Ан-24 является самым массовым пассажирским самолётом в истории советской авиации.
Ан-24 сыграл важную роль в развитии авиации местных линий в СССР и других странах.
Несколько самолётов Ан-24 до сих пор находятся в лётном состоянии и используются для частных перевозок и экскурсионных полётов.
Ан-24 был важным этапом в развитии советской гражданской авиации. Это был надёжный, экономичный и простой в эксплуатации самолёт, который на протяжении многих лет обеспечивал пассажирские перевозки на местных авиалиниях.
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