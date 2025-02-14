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Олег Артюков

Южнокорейские компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок

4:17
Экономика

Сообщения о возможных переговорах между президентами России и США с целью урегулирования конфликта на Украине стали причиной активного изучения перспектив возвращения на российский рынок со стороны крупных южнокорейских компаний, сообщают местные СМИ.

Флаг Южной Кореи
Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Южной Кореи

Ранее главы двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и договорились о дальнейшем поддержании контактов, включая возможность личной встречи.

Как передает агентство "Ньюс уан", концерн Hyundai Motor Group рассматривает вариант обратного выкупа своего завода в Санкт-Петербурге, право на который действует до декабря 2025 года. Источник в отрасли подтвердил журналистам, что Hyundai Motor внимательно следит за развитием событий и анализирует возможные шаги.

Представитель автомобильной промышленности в интервью изданию "Хангук кёнчже" отметил, что обсуждение окончания конфликта вселяет надежду. По его словам, российский рынок остаётся стратегически важным для Hyundai Motor, и при благоприятном развитии ситуации компания вполне может рассмотреть возможность возобновления производства в России.

Кроме того, агентство Рёнхап напоминает, что в 2024 году Hyundai Motor продлила регистрацию своих товарных знаков в России, касающихся автомобилей, автокомпонентов и аксессуаров. Однако представители компании заявили, что окончательное решение пока не принято, сообщает агентство "Прайм".

Не меньший интерес к возможному смягчению санкционного давления проявляют южнокорейские производители электроники, такие как Samsung и LG Electronics, у которых ранее действовали заводы на территории России. Источник в отрасли сообщил агентству, что после ухода этих компаний российский рынок был заполнен продукцией из Китая и других стран, из-за чего возвращение на прежние позиции будет непростой задачей. Однако в случае отмены санкций перед южнокорейскими производителями откроются новые перспективы для восстановления бизнеса.

Согласно данным газеты "Мэиль кёнчже", компании из Южной Кореи в сфере электроники готовы перейти к активным действиям только после разрешения проблем с международными расчётами и снятия экономических ограничений. Однако уже сейчас они отслеживают ситуацию, чтобы своевременно подготовиться к возможному возобновлению своей деятельности в России.

Издание "Хангук кёнчже" сообщает, что в конце января 2025 года глава российского подразделения LG Electronics присутствовал на церемонии открытия медиафасада на здании Национального центра "Россия". Хотя сам фасад был произведен в Китае, представитель компании в своем выступлении подчеркнул, что LG продолжает удерживать лидерство в B2B-сегменте, а технологии 3D и offline-to-online станут важной частью будущего городских пространств.

Южнокорейские судостроительные компании также ожидают скорейшего завершения конфликта. По словам источника, цитируемого "Мэиль кёнчже", страна обладает уникальными технологиями в области строительства СПГ-танкеров ледового класса, способных курсировать в условиях Северного Ледовитого океана.

Если антироссийские санкции будут ослаблены, существует высокая вероятность возобновления заказов из России. Агентство Рёнхап отмечает, что это станет позитивным сигналом для Samsung Heavy Industries, ранее сотрудничавшей с российскими предприятиями при строительстве танкеров на верфи "Звезда", а также для всей отрасли в целом.

Кроме того, представитель компании Lotte Hotel, управляющей гостиницами в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Самаре, сообщил изданию "Мэиль кёнчже", что на данный момент бизнес в России поддерживается в основном за счёт внутреннего спроса. Однако в случае прекращения конфликта количество иностранных туристов в стране возрастёт, что окажет благоприятное влияние на гостиничный сектор.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы южная корея
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