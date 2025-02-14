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Олег Артюков

Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза

Экономика

Российский экспорт природного газа по трубопроводам может значительно увеличиться и достигнуть порядка 240 миллиардов кубометров в год.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Это означает, что объём поставок может не только удвоиться по сравнению с текущими показателями, но и превысить максимальные уровни прошлых лет. Такие выводы следуют из заявления первого заместителя председателя комитета Государственной думы по энергетике Павла Завального.

Выступая на XXII Международном форуме "Газ России 2025", Завальный отметил, что подобный рост экспорта возможен при сохранении нынешнего уровня спроса на российский газ на международных рынках.

По его словам, после снижения объёмов добычи в 2022 году, вызванного падением экспорта в Европу, Россия постепенно наращивает производство газа. Это свидетельствует о проведенных мерах по диверсификации экспортных направлений и увеличению внутреннего потребления.

Для достижения планируемого объёма трубопроводного экспорта в 240 миллиардов кубометров необходимо реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов.

В частности, речь идет о расширении поставок в Китай через газопровод "Сила Сибири 2" и с месторождений на шельфе Сахалина, а также о создании маршрута поставок в Иран через территорию Азербайджана. Дополнительно рассматривается возможность увеличения объёмов экспорта в Казахстан и Узбекистан, сообщает агентство "Прайм".

По итогам 2023 года объём экспорта российского трубопроводного газа увеличился на 15,6 процентов и превысил 119 миллиардов кубометров. Об этом в конце января сообщил вице-премьер России Александр Новак. Таким образом, успешная реализация вышеупомянутых проектов позволит фактически удвоить текущий объём поставок.

Так, к 2025 году, когда газопровод "Сила Сибири" достигнет проектной мощности в 38 миллиардов кубометров, это обеспечит дополнительный прирост поставок примерно на семь миллиардов кубометров. Также ожидается рост экспорта в Казахстан и Узбекистан.

Кроме того, в течение ближайших десяти лет возможно создание дальневосточного экспортного маршрута с участием месторождений шельфа Сахалина. Ведутся переговоры по проекту "Сила Сибири 2", предполагающему транспортировку газа через Казахстан, причем мощность данного трубопровода может составить до 45 миллиардов кубометров в год.

Ещё одним перспективным направлением является экспорт газа в Иран через Азербайджан. Потенциальные объемы поставок по этому маршруту могут достигать 55 миллиардов кубометров ежегодно. Павел Завальный подчеркнул, что данные проекты создадут новые возможности для расширения российского газового экспорта и диверсификации маршрутов поставок.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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