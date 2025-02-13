Санкции США не затронули экспорт российской нефти

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Последние санкции, введённые Соединёнными Штатами против российской нефтяной отрасли, пока не оказали значительного влияния на объёмы экспорта нефти из России. Такой вывод содержится в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Как отмечается в документе, санкции против России и Ирана вызвали волнения на рынках в начале года, однако их воздействие на глобальное предложение нефти пока остается ограниченным.

"Экспорт нефти из Ирана снизился лишь незначительно, а поставки из России по-прежнему остаются практически без изменений", — говорится в отчёте.

Согласно данным МЭА, в январе объем экспорта российской нефти увеличился на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с декабрем и составил 4,6 млн баррелей в сутки. В то же время поставки нефтепродуктов сократились на аналогичный объем — 100 тысяч баррелей в сутки, до 2,8 млн баррелей в сутки.

В целом общий объём экспорта нефти и нефтепродуктов из России в январе составил 7,4 млн баррелей в сутки, что на 0,6 млн баррелей в сутки меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Средний объём погрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры в январе остался на уровне декабря — 5,8 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС.

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли на 0,9 млрд долларов, достигнув 15,8 млрд долларов, что объясняется ростом цен. В частности, доходы от экспорта сырой нефти увеличились на 0,6 млрд долларов и составили 9,8 млрд долларов, а выручка от поставок нефтепродуктов выросла на 0,4 млрд долларов, достигнув 5,9 млрд долларов.

Стоимость российской нефти, по данным МЭА, остаётся выше установленного ценового потолка в 60 долларов за баррель.

Отдельно в отчёте подчеркивается, что около двух третей танкеров, попавших под последние санкции США, перевозят нефть сорта ВСТО.

В начале января Вашингтон объявил о введении крупного пакета санкций против российского нефтегазового сектора. Под ограничительные меры попали компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", предприятия "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк" (принадлежащие "Новатэку"), а также 183 танкера, трейдеры, нефтесервисные компании, руководители ряда российских нефтяных компаний и представители Министерства энергетики России.