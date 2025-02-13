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Олег Артюков

Санкции США не затронули экспорт российской нефти

2:50
Экономика

Последние санкции, введённые Соединёнными Штатами против российской нефтяной отрасли, пока не оказали значительного влияния на объёмы экспорта нефти из России. Такой вывод содержится в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

Как отмечается в документе, санкции против России и Ирана вызвали волнения на рынках в начале года, однако их воздействие на глобальное предложение нефти пока остается ограниченным.

"Экспорт нефти из Ирана снизился лишь незначительно, а поставки из России по-прежнему остаются практически без изменений", — говорится в отчёте.

Согласно данным МЭА, в январе объем экспорта российской нефти увеличился на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с декабрем и составил 4,6 млн баррелей в сутки. В то же время поставки нефтепродуктов сократились на аналогичный объем — 100 тысяч баррелей в сутки, до 2,8 млн баррелей в сутки.

В целом общий объём экспорта нефти и нефтепродуктов из России в январе составил 7,4 млн баррелей в сутки, что на 0,6 млн баррелей в сутки меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Средний объём погрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры в январе остался на уровне декабря — 5,8 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС.

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли на 0,9 млрд долларов, достигнув 15,8 млрд долларов, что объясняется ростом цен. В частности, доходы от экспорта сырой нефти увеличились на 0,6 млрд долларов и составили 9,8 млрд долларов, а выручка от поставок нефтепродуктов выросла на 0,4 млрд долларов, достигнув 5,9 млрд долларов.

Стоимость российской нефти, по данным МЭА, остаётся выше установленного ценового потолка в 60 долларов за баррель. 

Отдельно в отчёте подчеркивается, что около двух третей танкеров, попавших под последние санкции США, перевозят нефть сорта ВСТО.

В начале января Вашингтон объявил о введении крупного пакета санкций против российского нефтегазового сектора. Под ограничительные меры попали компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", предприятия "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк" (принадлежащие "Новатэку"), а также 183 танкера, трейдеры, нефтесервисные компании, руководители ряда российских нефтяных компаний и представители Министерства энергетики России.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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