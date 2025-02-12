Предприниматель Майра Кидассова: Успех в одном месте может стать успехом в любом другом

Несмотря на то, что глобальная экономика становится все более взаимосвязанной, расширение бизнеса за рубеж остается серьезным вызовом, особенно для предпринимателей, которые входят в строго регулируемые рынки, такие как транспорт. Недавний отчет Международного торгового центра показал, что 70% малых и средних предприятий сталкиваются с трудностями при международной экспансии из-за различий в нормативных рамках, рыночных динамиках и ожиданиях клиентов. Тем не менее, для компаний, которые добиваются успеха, международная экспансия открывает доступ к новым возможностям, большему потенциалу роста и шансам на диверсификацию доходных потоков.

Фото: Фото из личного архива Майры Кидассовой Предприниматель Майра Кидассова

Майра Кидассова — предприниматель, успешно управлявшая процветающим бизнесом в Казахстане — яркий пример лидера, который принял вызов международного расширения. В 2023 году она сделала смелый шаг, расширив свой бизнес на рынок США, в частности, в сектор межштатных автомобильных перевозок. Несмотря на отсутствие опыта в этой сфере и на рынке США, Майра с успехом справилась с трудностями нового окружения, построив мост между своим местным опытом и вызовами международного роста.

"В течение нескольких лет мы успешно управляли бизнесом на родине, но рынок США предложил новые возможности и новые вызовы", — размышляет Майра. "Мы знали, что расширение будет непростым, но также понимали, что оно необходимо для будущего нашего бизнеса".

Решение Майры расширить бизнес за рубеж появилось после того, как она и ее муж стабильно развили компанию на родине. "Мы были уверены в наших операциях, но нам хотелось выйти за пределы", — говорит она. "Рынок США привлекал нас, потому что это страна возможностей, но одновременно нас пугало отсутствие опыта в транспортной отрасли".

Майра быстро поняла, что рынок США — это совершенно иной ландшафт. "На родине у нас была система, которая работала для нас. Но в США все было по-другому — как работают компании, юридические рамки и даже ожидания клиентов", — вспоминает она.

Одним из самых больших вызовов стало ориентирование в строго регулируемом секторе транспортных перевозок США. Регламент Федерального управления безопасности автоперевозок (FMCSA) был гораздо строже всего, с чем ей пришлось столкнуться ранее. "Нам пришлось соответствовать американским стандартам, которые были для нас незнакомы, и это потребовало много усилий, чтобы привести наши операции в соответствие с местными законами", — объясняет Майра. Ее опыт в управлении бизнесом, хотя и не связанный с транспортом, вооружил ее навыками решения проблем и способностью быстро адаптироваться. "Нужно быть гибким и готовым учиться, потому что-то, что работало на родине, не всегда будет работать здесь".

Культурные различия также сыграли свою роль в том, как компания Майры выстраивала отношения с клиентами. "На родине отношения с клиентами более личные, часто строятся на годах доверия", — объясняет она. "В США все идет быстрее, и клиенты ожидают прозрачности и эффективности сразу. Нам нужно было адаптировать наш подход, чтобы соответствовать этим ожиданиям, не теряя тех ценностей, которые сделали нас успешными в первую очередь".

Несмотря на эти вызовы, предыдущий опыт Майры в управлении успешным бизнесом дал ей уверенность и стратегическое видение, необходимые для успеха на иностранном рынке. "Наш успех на родине дал нам прочную основу, но он также научил нас стойкости", — говорит она. "Мы смогли использовать эти знания для того, чтобы преодолевать трудности на рынке США".

Майра использовала свои сильные стороны в лидерстве, принятии решений и управлении клиентами, чтобы закрепиться в американской транспортной отрасли. "В конце концов, основные принципы ведения бизнеса одинаковы, независимо от того, куда вы идете. Нужно быть надежным, предоставлять качественные услуги и быстро адаптироваться к изменениям", — говорит она. "Это то, что мы привнесли из нашего родного рынка в США, и это помогло нам расти здесь".

Ее способность сбалансировать местный опыт с требованиями американского рынка стала ключом к международному успеху компании. "Мы не пытались менять все", — объясняет Майра. "Мы сохранили принципы, которые сделали нас успешными на родине — доверие, надежность, качество — но адаптировали их под американский рынок".

Отчет Всемирного банка подчеркнул, что компании, расширяющиеся на международные рынки, должны найти тонкий баланс между использованием местных знаний и адаптацией к чуждым условиям. Этот баланс стал ключом к успеху Майры в установлении своего бизнеса на рынке США без утраты того, что сделало ее успешной на родине.

Путь Кидассовой можно назвать уроком для предпринимателей, которые хотят расти за пределы своей страны. Ее опыт подчеркивает важность адаптивности, понимания нюансов новых рынков и использования предыдущих успехов для преодоления новых трудностей. Майра успешно построила глобальный бизнес, который процветает как на местном, так и на международном уровнях. Размышляя о своем пути, она дает такой совет: "Выход на новый рынок — это не легко, но если верите в свой бизнес и готовы учиться и адаптироваться, то риски того стоят. Успех в одном месте может стать успехом в любом другом, если вы готовы приложить усилия".

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