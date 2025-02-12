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Олег Артюков

ЕС рассматривает возможность ограничения цен на газ

Экономика

Европейские власти обсуждают возможность введения временного механизма регулирования цен на газ, которые достигли максимального значения за последние два года. Об этом сообщают Financial Times и Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Евро
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евро

Еврокомиссия намерена через две недели представить новую стратегию, направленную на повышение конкурентоспособности промышленного сектора ЕС. В числе ключевых инициатив документа — меры по обеспечению доступности энергоресурсов для европейских предприятий и домохозяйств.

На амстердамской бирже стоимость фьючерсов на газ, являющихся ориентиром для европейского рынка, увеличилась на 4,5 процентов, достигнув отметки 58,5 евро за мегаватт-час. Это рекордный показатель с февраля 2023 года.

Среди причин роста цен аналитики выделяют сокращение поставок газа в ЕС по украинскому маршруту, снижение температурного фона в Европе, а также частые периоды безветренной погоды, препятствующие выработке электроэнергии ветряными электростанциями.

По состоянию на 10 февраля уровень заполненности газовых хранилищ опустился ниже 50 процентов, тогда как год назад в этот же период запасы составляли 67 процентов. Этот показатель стал самым низким с 2022 года.

Хотя дискуссия о возможном ограничении цен на газ находится на раннем этапе, она уже вызвала резкую критику со стороны представителей бизнеса. Эксперты опасаются, что подобные меры могут подорвать доверие поставщиков топлива к европейскому рынку.

В открытом письме к Еврокомиссии, подписанном 11 отраслевыми ассоциациями подчёркивается, что вмешательство в рыночное ценообразование может привести к негативным последствиям.

"Если эта мера будет введена, она может существенно подорвать стабильность энергетического рынка Европы и создать угрозу безопасности поставок газа на континент", — говорится в обращении.

Авторы письма предупреждают, что введение ограничения приведет к тому, что мировые поставщики газа начнут ориентироваться на другие, более стабильные ценовые ориентиры, которые формируются за пределами ЕС и не подвержены регулированию.

Генеральный секретарь ассоциации энергетических компаний Eurelectric Кристиан Руби также скептически оценил инициативу. Он считает, что из всех предложенных вариантов обеспечения доступной энергии этот — "наименее эффективный".

"Ограничение цен — это не только неработающий механизм, но и серьезный удар по доверию инвесторов. Его практически невозможно внедрить в реальной рыночной среде", — подчеркнул Руби.

Попытки регулирования цен на газ в ЕС уже предпринимались ранее. В разгар энергетического кризиса власти ЕС в 2022 году установили предельный уровень цен на газ. Согласно тогдашним правилам, ограничения вступали в силу, если стоимость газа превышала 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней, а также была как минимум на €35 выше цен на мировых рынках. Однако этот механизм так и не был задействован, поскольку рыночные цены оставались ниже установленного порога.

К идее ценового ограничения в своем прошлом докладе о конкурентоспособности вернулся экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги. Он предложил ввести меры для сокращения спекуляций на энергетическом рынке, а также рекомендовал ЕС следовать примеру США, используя динамические ограничения цен на топливо, если их колебания существенно отклоняются от среднемировых значений.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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