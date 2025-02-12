ЕС рассматривает возможность ограничения цен на газ

Европейские власти обсуждают возможность введения временного механизма регулирования цен на газ, которые достигли максимального значения за последние два года. Об этом сообщают Financial Times и Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евро

Еврокомиссия намерена через две недели представить новую стратегию, направленную на повышение конкурентоспособности промышленного сектора ЕС. В числе ключевых инициатив документа — меры по обеспечению доступности энергоресурсов для европейских предприятий и домохозяйств.

На амстердамской бирже стоимость фьючерсов на газ, являющихся ориентиром для европейского рынка, увеличилась на 4,5 процентов, достигнув отметки 58,5 евро за мегаватт-час. Это рекордный показатель с февраля 2023 года.

Среди причин роста цен аналитики выделяют сокращение поставок газа в ЕС по украинскому маршруту, снижение температурного фона в Европе, а также частые периоды безветренной погоды, препятствующие выработке электроэнергии ветряными электростанциями.

По состоянию на 10 февраля уровень заполненности газовых хранилищ опустился ниже 50 процентов, тогда как год назад в этот же период запасы составляли 67 процентов. Этот показатель стал самым низким с 2022 года.

Хотя дискуссия о возможном ограничении цен на газ находится на раннем этапе, она уже вызвала резкую критику со стороны представителей бизнеса. Эксперты опасаются, что подобные меры могут подорвать доверие поставщиков топлива к европейскому рынку.

В открытом письме к Еврокомиссии, подписанном 11 отраслевыми ассоциациями подчёркивается, что вмешательство в рыночное ценообразование может привести к негативным последствиям.

"Если эта мера будет введена, она может существенно подорвать стабильность энергетического рынка Европы и создать угрозу безопасности поставок газа на континент", — говорится в обращении.

Авторы письма предупреждают, что введение ограничения приведет к тому, что мировые поставщики газа начнут ориентироваться на другие, более стабильные ценовые ориентиры, которые формируются за пределами ЕС и не подвержены регулированию.

Генеральный секретарь ассоциации энергетических компаний Eurelectric Кристиан Руби также скептически оценил инициативу. Он считает, что из всех предложенных вариантов обеспечения доступной энергии этот — "наименее эффективный".

"Ограничение цен — это не только неработающий механизм, но и серьезный удар по доверию инвесторов. Его практически невозможно внедрить в реальной рыночной среде", — подчеркнул Руби.

Попытки регулирования цен на газ в ЕС уже предпринимались ранее. В разгар энергетического кризиса власти ЕС в 2022 году установили предельный уровень цен на газ. Согласно тогдашним правилам, ограничения вступали в силу, если стоимость газа превышала 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней, а также была как минимум на €35 выше цен на мировых рынках. Однако этот механизм так и не был задействован, поскольку рыночные цены оставались ниже установленного порога.

К идее ценового ограничения в своем прошлом докладе о конкурентоспособности вернулся экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги. Он предложил ввести меры для сокращения спекуляций на энергетическом рынке, а также рекомендовал ЕС следовать примеру США, используя динамические ограничения цен на топливо, если их колебания существенно отклоняются от среднемировых значений.