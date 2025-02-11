Ил-62. Советский самолёт, созданный для полётов за океан

В 1950-х годах, с развитием реактивной авиации, возникла необходимость в создании современного пассажирского самолёта, способного выполнять полёты на большие расстояния с высокой скоростью и комфортом.
В 1960 году ОКБ Ильюшина начало разработку такого самолёта, получившего обозначение Ил-62.
Первый полёт опытного образца Ил-62 состоялся 3 января 1963 года. Серийное производство самолёта началось в 1966 году на Казанском авиационном заводе.
Ил-62 (по кодификации НАТО: Classic — "Классический") — советский дальнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный в ОКБ Ильюшина. Он стал первым советским турбореактивным самолётом межконтинентальной дальности и был предназначен для замены устаревших Ту-114 и Ил-18.
Ил-62 в своё время показал себя как надёжный сбалансированный самолёт. Но время берёт своё и в конце 90-х авиакомпании начали от него отказываться, поскольку появились более современные и более экономичные машины. Но на сегодня ещё летает несколько экземпляров.
* Длина: 53,12 м,
* Размах крыла: 43,2 м,
* Высота: 12,35 м,
* Максимальная скорость: 850 км/ч,
* Крейсерская скорость: 800 км/ч,
* Дальность полёта: до 11 000 км,
* Пассажировместимость: до 186 человек,
Ил-62 имел ряд конструктивных особенностей, которые отличали его от других самолётов того времени:
Эксплуатация Ил-62 началась в 1967 году на авиационных линиях Аэрофлота. Самолёт использовался для выполнения дальних рейсов, в том числе трансконтинентальных.
Ил-62 отличался высокой надёжностью и комфортом, благодаря чему пользовался популярностью у пассажиров. Однако из-за высокой стоимости эксплуатации и морального устаревания, в 1990-х годах производство Ил-62 было прекращено.
Всего было выпущено 289 самолётов Ил-62 различных модификаций.
Ил-62 сыграл важную роль в развитии советской и мировой гражданской авиации. Это был современный и надёжный самолёт, который на протяжении многих лет обеспечивал пассажирам комфортные и безопасные полёты на дальние расстояния.
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