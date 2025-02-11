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Дмитрий Плотников

Ил-62. Советский самолёт, созданный для полётов за океан

4:06
Экономика » Производство » Авиация

В 1950-х годах, с развитием реактивной авиации, возникла необходимость в создании современного пассажирского самолёта, способного выполнять полёты на большие расстояния с высокой скоростью и комфортом.

Ильюшин Ил-62 2444555, Москва - Домодедово RP6414
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ильюшин Ил-62 2444555, Москва - Домодедово RP6414

История создания

В 1960 году ОКБ Ильюшина начало разработку такого самолёта, получившего обозначение Ил-62.

Первый полёт опытного образца Ил-62 состоялся 3 января 1963 года. Серийное производство самолёта началось в 1966 году на Казанском авиационном заводе.

О чём речь

Ил-62 (по кодификации НАТО: Classic — "Классический") — советский дальнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный в ОКБ Ильюшина. Он стал первым советским турбореактивным самолётом межконтинентальной дальности и был предназначен для замены устаревших Ту-114 и Ил-18.

Ил-62 в своё время показал себя как надёжный сбалансированный самолёт. Но время берёт своё и в конце 90-х авиакомпании начали от него отказываться, поскольку появились более современные и более экономичные машины. Но на сегодня ещё летает несколько экземпляров.

Технические характеристики

* Длина: 53,12 м,
* Размах крыла: 43,2 м,
* Высота: 12,35 м,
* Максимальная скорость: 850 км/ч,
* Крейсерская скорость: 800 км/ч,
* Дальность полёта: до 11 000 км,
* Пассажировместимость: до 186 человек,

Конструктивные особенности

Ил-62 имел ряд конструктивных особенностей, которые отличали его от других самолётов того времени:

  • Четыре турбореактивных двигателя НК-8-4: обеспечивали высокую скорость и дальность полёта.
  • Стреловидное крыло: улучшало аэродинамические характеристики на больших скоростях.
  • Т-образное оперение: обеспечивало устойчивость и управляемость самолёта.
  • Уникальная компоновка: двигатели были расположены в хвостовой части фюзеляжа, что позволило улучшить аэродинамику и снизить уровень шума в салоне.

Эксплуатация

Эксплуатация Ил-62 началась в 1967 году на авиационных линиях Аэрофлота. Самолёт использовался для выполнения дальних рейсов, в том числе трансконтинентальных.

Ил-62 отличался высокой надёжностью и комфортом, благодаря чему пользовался популярностью у пассажиров. Однако из-за высокой стоимости эксплуатации и морального устаревания, в 1990-х годах производство Ил-62 было прекращено.

Всего было выпущено 289 самолётов Ил-62 различных модификаций.

Интересные факты

  • Ил-62 стал первым советским реактивным самолётом, совершившим беспосадочный перелёт из Москвы в Нью-Йорк.
  • Ил-62 использовался для перевозки глав государств и правительств многих стран мира. В течение нескольких десятилетий он служил бортом "№1" для перевозки глав страны (от Леонида Брежнева до Владимира Путина). На нем летает и лидер из Северной Кореи Ким Чен Ын.
  • Несколько самолётов Ил-62 до сих пор находятся в эксплуатации, в том числе в составе специального лётного отряда "Россия", обслуживающего высших должностных лиц Российской Федерации.

Вывод

Ил-62 сыграл важную роль в развитии советской и мировой гражданской авиации. Это был современный и надёжный самолёт, который на протяжении многих лет обеспечивал пассажирам комфортные и безопасные полёты на дальние расстояния.

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Ильюшин Ил-62. Флагман Советского Союза
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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