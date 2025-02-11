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Олег Артюков

Европа потеряет миллиарды евро при заполнении газовых хранилищ

3:01
Экономика

Заполнение газохранилищ Европейского союза к следующему зимнему сезону может привести к убыткам в размере около трёх миллиардов евро из-за роста цен на газ. Это создает риски для европейских энергетических компаний и трейдеров, сообщает агентство Bloomberg.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

В 2022 году ЕС принял регламент по хранению газа, направленный на оптимизацию подготовки к зимнему периоду. В соответствии с ним страны Евросоюза должны довести уровень заполнения подземных хранилищ газа до 90 процентов к 1 ноября.

Однако закупка газа на лето 2025 года оказалась дороже, чем на ближайшую зиму. В январе разница между летними и зимними ценами на газ достигла рекордного уровня за последние три года.

Согласно данным Bloomberg Intelligence, это может привести к разрыву в три миллиарда евро между стоимостью покупки газа летом и его продажей зимой.

Такой сценарий создает риски для энергетических компаний, трейдеров, а также потребителей, использующих газовые хранилища для запасов. Среди них, в частности, компании Vitol Group, Shell Plc и RWE AG.

Как отмечает Bloomberg, спред между летними и зимними контрактами на газ является ключевым фактором, влияющим на экономическую целесообразность хранения газа. Традиционно покупатели стремятся приобретать топливо по более низким летним ценам, чтобы затем использовать его зимой или продать с прибылью.

На данный момент запасы газа в европейских хранилищах составляют 48,5 процентов, что на 18 процентных пунктов меньше, чем в аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. При этом биржевые цены на газ в Европе впервые за два года превысили отметку в 620 долларов за тысячу кубометров.

Между тем, пять крупнейших стран-импортёров ископаемого топлива из России в Евросоюзе — Франция, Венгрия, Словакия, Бельгия и Испания — заплатили 1,2 миллиарда евро в январе за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа, посчитали аналитики Centre for Research on Energy and Clean.

Франция была крупнейшим из покупателей российского ископаемого топлива в ЕС, импортировав из РФ сжиженный природный газ на общую сумму 377 миллионов евро. В январе общий объём импорта СПГ во Францию вырос на 0,5 процента, в то же время поставки из России увеличились на 25 процентов за месяц и достигли максимального уровня с января 2024 года. Более трети от общего объёма импорта сжиженного природного газа в эту страну пришлось на Россию.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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