Лондон потребовал от Вашингтона объяснений по тарифам на металлы

3:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британское правительство стремится получить от Вашингтона разъяснения относительно решения президента США Дональда Трампа о введении импортных тарифов на сталь и алюминий, сообщает издание Politico.

Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алюминий

Ранее Дональд Трамп объявил, что с понедельника Соединённые Штаты вводят пошлины в размере 25 процентов на импортируемую сталь и алюминий.

По словам представителя британского правительства, власти страны запрашивают дополнительные разъяснения касательно новых мер, а также намерены тесно сотрудничать с промышленными отраслями, которые могут пострадать от введенных тарифов.

Другие источники отмечают, что ещё накануне британские дипломаты незамедлительно связались с американскими коллегами, чтобы обсудить детали тарифной политики.

Согласно данным агентства Reuters, представитель премьер-министра Великобритании заявил, что британская сторона пока не получила детальной информации о тарифах на сталь и алюминий, предложенных Трампом.

Заместитель министра внутренних дел Великобритании Анджела Игл, выступая в эфире телеканала Sky News, подчеркнула, что между США и Великобританией сложились сбалансированные торговые отношения. Она отметила, что общий объем товарооборота между странами составляет порядка 300 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 372,4 миллиарда долларов). По её мнению, сохранение такого баланса отвечает интересам обеих сторон.

Британская ассоциация производителей стали UK Steel заявила, что решение президента США об установлении пошлин на импорт стали и алюминия нанесет срьёзный ущерб сталелитейной отрасли Великобритании.

Кроме того, Дональд Трамп ранее подписал указы, вводящие пошлины на товары, импортируемые из Канады, Мексики и Китая. В частности, для канадских товаров тарифы составляют 25 процентов, за исключением энергоресурсов, на которые установлена ставка в десять процентов.

В отношении китайской продукции вводится дополнительный тариф в размере десять процентов сверх уже действующих сборов на китайский импорт в США.

Что касается товаров из Мексики, для них установлены пошлины в 25 процентов. Однако Трамп объявил о временной приостановке их действия на месяц с целью проведения переговоров с канадскими и мексиканскими властями.

Первого февраля Дональд Трамп также заявил о намерении ввести пошлины на товары из Европейского союза, обосновав это тем, что Брюссель, по его мнению, ведёт себя "ужасно" по отношению к Вашингтону.

На следующий день представитель Еврокомиссии сообщил РИА "Новости", что ЕС пока не располагает информацией о возможном введении дополнительных американских пошлин на европейские товары. Однако он подчеркнул, что в случае их установления Брюссель готов принять жёсткие ответные меры.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты уже вводили аналогичные тарифы в 2018 году, что спровоцировало торговые споры с рядом стран.

В Европе новая инициатива Трампа вызвала негативную реакцию. В частности, Франция призвала Еврокомиссию незамедлительно ввести ответные пошлины на американские товары.

Брюссель, в свою очередь, выразил несогласие с таким решением Вашингтона, заявив, что не видит оправданий для введения дополнительных торговых барьеров, и пообещал защищать интересы европейских производителей.