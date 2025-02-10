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Олег Артюков

В Китае инвестируют в золото сотни миллиардов юаней

2:46
Экономика

Десять ведущих страховых компаний Китая, включая таких гигантов, как PICC Property & Casualty Co. и China Life Insurance Co., получили официальное разрешение направлять до одного процента своих активов в инвестиции в золото.

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Эта мера вступила в силу в прошлую пятницу и открывает новый инвестиционный канал для крупнейших участников страхового рынка страны.

Согласно данным Minsheng Securities Co., на которые ссылается агентство Bloomberg, общий потенциальный объём таких вложений может достичь 200 миллиардов юаней, что эквивалентно примерно 27,4 миллиарда долларов США.

Эта инициатива сигнализирует о растущем осознании китайскими властями ограниченности существующих инвестиционных возможностей в стране. В условиях спада в секторе недвижимости и общего замедления экономического роста требуется расширение спектра доступных инвестиционных инструментов.

Дополнительную привлекательность золоту придаёт его значительный рост в цене — с конца 2023 года стоимость этого драгоценного металла увеличилась примерно на 40 процентов.

Такая динамика обусловлена усилением экономической и геополитической нестабильности, особенно во время второго президентского срока Дональда Трампа. Однако столь стремительный рост цен может существенно сократить круг китайских инвесторов, способных позволить себе инвестиции в этот актив.

Аналитики компании Guotai Junan Securities подчёркивают, что страховым компаниям в Китае не хватает инвестиционных инструментов, способных приносить стабильную доходность в средне- и долгосрочной перспективе. При этом они сталкиваются с серьёзными вызовами, связанными с обеспечением баланса между активами и обязательствами.

В последние годы активные продажи сберегательных страховых продуктов привели к росту обязательств, увеличив финансовую нагрузку на страховщиков.

Кроме того, данный шаг делает золото первым товарным активом, в который китайским страховым компаниям официально разрешено инвестировать напрямую. В стране действуют строгие ограничения на вложения страховых фондов в нестабильные активы. В частности, объёмы инвестиций в такие инструменты, как акции и облигации, жёстко регулируются.

Что касается сырьевых товаров, включая слитки золота, их высокая волатильность объясняется воздействием множества факторов — от изменений в фундаментальных экономических показателях до колебаний макроэкономической ситуации и влияния геополитических рисков.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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