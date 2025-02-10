Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор

В начале 1970-х годов в Советском Союзе было решено создать замену устраивающим самолётам ИЛ-18 и ТУ-134.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яковлев Як-42 4520422606220, Геленджик RP36154

А значит нужен был новый среднемагистральный лайнер.

История

Конструкторское бюро Яковлева занялось этой работой, взяв за основу популярный в то время самолёт-работягу ЯК-40.

Схема компоновки нового лайнера была схожа всё с теми же ТУ- 154 и ЯК-40. То есть три двигателя находились в задней части самолёта, а сам лайнер был с Т-образным хвостовым оперением. С 1974-й по 1976-й годы было сделано четыре прототипа. Затем эскиз представили генсеку Леониду Брежневу, который одобрил новый самолёт, а в то время это было решающим значением.

Назвали самолёт ЯК-42.

Весной 1975-го года первая опытная машина впервые поднялась в воздух. А уже в 1977-м году новый самолёт был привезён на международную авиавыставку во Францию. Серийное производство ЯК-42 началось в 1977-м году. А последний самолёт был изготовлен в 2003 году. И кстати, конструкция самолёта была довольно современной, особое внимание уделялось удобству пассажиров — салон оснащался большими круглыми иллюминаторами, была хорошая звукоизоляция, комфортабельные места.

О чём речь

Як-42 — советский среднемагистральный пассажирский самолёт, разработанный в 1970-х годах. Он предназначен для перевозки пассажиров на линиях малой и средней дальности и стал первым советским пассажирским самолётом, оснащённым турбовентиляторными двигателями.

Общие сведения

Разработка: ОКБ им. Яковлева

Первый полёт: 7 марта 1975 года

Начало эксплуатации: 22 декабря 1980 года

Производство: с 1977 года по 2003 год.

Технические характеристики

Длина: 36,38 м

Размах крыльев: 34,88 м

Максимальная скорость: 810 км/ч

Дальность полёта: до 2900 км

Вместимость: 100-120 пассажиров.

Особенности конструкции

Трёхдвигательная силовая установка с двигателями, расположенными в хвостовой части фюзеляжа. Крыло стреловидной формы. Универсальное шасси позволяет эксплуатировать самолёт на различных типах ВПП.

Модификации

За время производства было создано несколько модификаций Як-42, отличающихся двигателями, составом оборудования и внутренней компоновкой салона.

Эксплуатация

Як-42 эксплуатировался многими авиакомпаниями в СССР и за рубежом. Самолёт отличался надёжностью и простотой в эксплуатации.

Интересные факты

На Як-42 было установлено несколько мировых рекордов, в том числе рекорд дальности полёта без посадки для самолётов своего класса. Один из самолётов Як-42 установлен в качестве памятника на ВДНХ в Москве.

Основные отличия Як-40 от Як-42

Як-42 значительно больше Як-40 по размерам и вместимости. Як-40 рассчитан на перевозку до 40 пассажиров, тогда как Як-42 может перевозить до 120 пассажиров.

Як-42 имеет большую дальность полёта по сравнению с Як-40. Это позволяет Як-42 выполнять рейсы на более дальние расстояния.

Як-40 оснащён тремя турбореактивными двигателями, а Як-42 — тремя турбовентиляторными двигателями. Турбовентиляторные двигатели Як-42 более экономичны и обеспечивают большую тягу.

Вывод

Лайнеры ЯК-42 эксплуатируются до сих пор. Используют их и в постсоветских республиках, и в дальнем зарубежье: Китае, Иране, Пакистане, Кубе. Всего Саратовский и Смоленский авиационные заводы выпустили 183 лайнера.

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Путь в небо. Як-42, 1977г. СССР ЦСДФ