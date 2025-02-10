Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо

3:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа, по всем прогнозам, останется зависимой от импорта газа как минимум до 2050 года.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung он подчеркнул, что, несмотря на попытки диверсификации поставок и наращивание внутренних ресурсов, регион останется нетто-импортером этого энергоносителя.

Штерн отметил, что одним из ключевых проектов компании OMV является разработка месторождения Neptun Deep в Черном море. Этот проект считается крупнейшим газовым месторождением в Европе.

По его словам, ожидается, что первая добыча газа в рамках этого проекта начнется в 2027 году. Он также добавил, что благодаря этому Румыния сможет не только обеспечить себя природным газом, но и экспортировать излишки в соседние страны, что повысит энергетическую независимость региона.

Глава OMV также затронул вопрос мирового рынка экспорта газа. Он подчеркнул, что увеличение экспортных мощностей является важным фактором для глобального газового рынка, однако поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу зависят от уровня цен.

Штерн объяснил, что процесс сжижения газа требует значительных энергетических затрат: сначала газ охлаждают до крайне низких температур, затем транспортируют по морю, поддерживая его в сжиженном состоянии, что также требует затрат энергии.

В отличие от СПГ, поставки газа по трубопроводам обходятся дешевле с точки зрения операционных издержек. Таким образом, для того чтобы Европа могла привлекать поставщиков СПГ, цены на газ в регионе должны оставаться достаточно высокими, иначе газовые трейдеры предпочтут продавать его в Азию, где спрос также велик.

Согласно данным американской статистической службы, которые ранее анализировало РИА "Новости", объём поставок сжиженного газа из США в Евросоюз в прошлом году снизился на 25 процентов, достигнув минимального уровня за три года.

В денежном выражении экспорт составил 12,73 миллиарда долларов, что на 26 процентов ниже показателя предыдущего года. Основными импортерами американского СПГ в Европе стали Нидерланды и Франция, но и они сократили закупки на 26 процентов и 41 процент соответственно. В целом, на долю Европы пришлось 44 процентов американского экспорта сжиженного природного газа.

Кроме того, глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне ранее высказывал опасения по поводу возможного повторения ситуации 2022 года, когда Европа вынуждена была конкурировать с Азией за поставки СПГ. Он отметил, что хотя в настоящее время дефицит СПГ-мощностей не такой острый, как два года назад, всё же объёмов на рынке по-прежнему не хватает для полного удовлетворения спроса.