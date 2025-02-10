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Олег Артюков

ЕС собрался перехватывать танкеры с российской нефтью в Балтийском море

Экономика

Руководство Европейского союза разрабатывает правовые основания, которые позволят странам ЕС осуществлять масштабные задержания танкеров, используемых Россией для транспортировки нефти по Балтийскому морю. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Сейчас рассматривается несколько вариантов реализации этих мер. Один из них — опора на нормы международного права, позволяющие задерживать суда в случае экологических рисков или подозрений в пиратской деятельности.

Другой возможный сценарий — принятие решений на уровне отдельных стран, а не всего Евросоюза. В таком случае государства-участники ЕС смогут действовать на основании собственных национальных законов.

Как поясняют источники Politico, например, Эстония и Финляндия могли бы ввести требования для судов по сотрудничеству только с определенными страховщиками. Несоблюдение этого предписания дало бы основание для задержания нарушителей.

Остановить каждый танкер, перевозящий российскую нефть, не представляется возможным, однако, по мнению собеседника издания, в этом нет необходимости. Даже частичное замедление движения российских судов может нанести экономический ущерб.

"Каждый день задержки обходится дорого. Учитывая текущее состояние российской экономики, имеет значение даже небольшая задержка", — отметил источник.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна обратил внимание на то, что значительная часть российской нефти, подпадающей под международные санкции, экспортируется через Финский залив. Он также напомнил о недавних инцидентах с обрывами подводных кабелей в Балтийском море и подчеркнул экологические риски, связанные с эксплуатацией устаревших нефтяных танкеров.

"Сейчас главный вопрос заключается в том, какие меры мы можем предпринять в отношении этих судов. Полностью заблокировать Балтийское море невозможно, но мы можем усилить контроль за движением танкеров. У нас есть много инструментов для этого", — пояснил министр.

Эксперты и специалисты по морскому праву, опрошенные Politico, предупреждают, что осуществление подобных планов будет сопровождаться серьезными сложностями. Среди ожидаемых последствий называются:

  • ответные юридические шаги со стороны России;
  • значительные финансовые расходы;
  • логистические затруднения.

По мнению главного юриста International Maritime Group Айзека Херста, использование национального законодательства для ареста судов может оказаться "крайне рискованной" стратегией. Он прогнозирует, что такие действия неизбежно будут оспариваться в судах, а сумма возможных компенсаций может достигать десятков миллионов долларов. Более того, он подчеркивает, что с политической точки зрения это приведет к хаосу.

Высокопоставленный представитель латвийской разведки в беседе с Politico также напомнил, что международное право требует от прибрежных государств соблюдения принципа свободы судоходства.

Российский МИД уже заявил, что любые попытки препятствовать передвижению российских судов по Балтийскому морю встретят жёсткий ответ. В ведомстве напомнили, что порядок прохода кораблей через датские проливы, соединяющие Балтийское и Северное моря, регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года.

Также существует Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, согласно которой все суда обладают правом на беспрепятственное и безопасное передвижение через международные проливы.

Москва отвергает обвинения в причастности к повреждениям подводных кабелей или созданию экологических угроз в регионе. Не существует ни одного доказанного случая намеренного повреждения этих кабелей.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы балтийское море
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