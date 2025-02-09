Мобильные приложения будущего: какими они будут и почему это важно для пользователей

О мобильных приложениях Pravda. Ru рассказал ведущий разработчик мобильных приложений для iPhone в крупных технологических компаниях (tutu.ru) Алексей Гурин.

Фото: Фото из личного архива Алексея Гурина Разработчик мобильных приложений для iPhone Алексей Гурин

Алексей Гурин — эксперт в создании приложений, которыми пользуются миллионы людей, и его уникальный подход позволяет обновлять эти приложения мгновенно, без долгих загрузок. Он создал систему, которая позволяет менять содержание приложений без их обновления через App Store, и разработал метод, который значительно ускоряет создание новых приложений благодаря улучшенной работе дизайнеров и программистов.

AI в приложениях, хайп вокруг них

— Почему сейчас компании массово внедряют AI даже там, где в этом нет реальной необходимости?

— Конъюнктура рынка в активно формирующейся нише и сравнительная дешевизна интеграции AI-решений позволяют компаниям достаточно быстро и безопасно внедрять подобный функционал, значительно расширяя потенциал взаимодействия с пользователями.

— Как отличить реальную пользу AI от маркетингового хода?

— Стоит выделить основную механику продукта на основе решаемых пользователями задач и определить её непосредственную связь с AI. В случае маркетингового хода взаимодействие с AI не решает основных проблем и не ведёт к их решению органично.

— Почему некоторые AI-решения могут ухудшать пользовательский опыт?

— Это может разрушать пользовательские сценарии и отвлекать от решения его проблем. Также стоить отметить, что плохая адаптация под предметную область и/или невозможность настройки могут сильно мешать решению задач, так как несоответствие ожидаемым результатам вызывает у пользователя фрустрацию.

Правильный подход к внедрению AI

— Когда AI действительно нужен, а когда это избыточное усложнение?

— Он действительно нужен, когда продукт построен вокруг него либо когда он органично вписан в пользовательские сценарии.

Если для настройки связанной с AI функциональности пользователю нужна дополнительная подготовка, при этом он видит большое количество опций, влияние которых неочевидно, то с большой долей вероятности клиент не будет разбираться и скорее откажется от использования той или иной функции.

— Как правильно интегрировать AI-функциональность, чтобы она дополняла основной функционал, а не заменяла его?

— Нужно провести исследования и проанализировать данные об использовании приложения клиентами, после чего определить, какую проблему должна решать AI-функциональность и как она может дополнять основную. Также не стоит применять отвлекающие и вызывающие слишком много внимания на себя визуальные паттерны, это может отвлечь от основного фокуса пользователя.

— Приведите, пожалуйста, примеры успешного внедрения AI как дополнительного слоя функциональности.

— В нашем сервисе мы достаточно грамотно подошли к реализации AI-функциональности: в мобильное приложение покупки билетов на различные виды транспорта был внедрён чат-бот помощник планирования путешествий, который может помочь сформировать идеи для поездки, подсказать интересные места и способы их достижения. Такой формат никак не отвлекает пользователя от его стандартного сценария поиска и приобретения билетов, органично дополняя его.

Что останется после спада хайпа

— Какие AI-функции действительно улучшают пользовательский опыт?

— Которые добавлены не ради привлечения инвесторов и пользователей одним лишь заветным сочетанием AI, а для дополнительного технологичного и органичного улучшения пользовательского опыта с достаточным уровнем проработки, основанным на анализе предпочтений клиентов.

— Почему полезная функциональность приложения должна работать независимо от AI?

— В данном вопросе стоит вынести за скобки сервисы, которые целиком и полностью сконцентрированы вокруг AI-функциональности. Для остальных случаев наибольшим приоритетом является отсутствие препятствий на пути решения проблем пользователя, ведь устоявшиеся сценарии использования зачастую не включают в себя непосредственное взаимодействие с AI. К тому же стоит отметить, что это дополнительное уязвимое звено при работе с пользовательскими данными, при этом может представлять угрозу и для стабильности самого сервиса.

— Как технологические тренды влияют на долгосрочное развитие приложений?

— Во-первых, величение количества доступных вычислительных ресурсов на мобильных устройствах путём развития специальных модулей для работы с искусственным интеллектом. Например, Apple активно развивает нейропроцессорный модуль в своих чипах для улучшения пользовательского опыта в различных сценариях, от обработки изображений до взаимодействия с голосовым ассистентом.

Во-вторых, бурный рост алгоритмов обучения нейросетей и эффективности выполнения задач с соответствующими инвестициями и вычислительными мощностями.