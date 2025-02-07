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Олег Артюков

Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России

2:44
Экономика

В 2024 году объём поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу достиг рекордного уровня, превысив 17 миллиардов кубометров.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Этот объём был транспортирован морским путём, несмотря на продолжающиеся экономические санкции со стороны западных стран, направленные на ограничение российских доходов.

По данным издания InsideOver, ключевым фактором роста спроса на российский СПГ стала Германия, экономика которой испытывает серьезные проблемы из-за нехватки дешевых энергоресурсов.

Как отмечает автор итальянского издания, Германия понесла двойной удар: сначала отказ от закупок российского трубопроводного газа, а затем диверсия на газопроводе "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Теперь Берлин вынужден искать альтернативные пути получения российского газа, но в менее выгодной форме — в виде СПГ, который обходится дороже и требует дополнительных затрат на транспортировку и регазификацию, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Хотя Германия официально запретила импорт российского СПГ в свои порты, на практике она продолжает закупать его, используя обходные схемы.

В частности, немецкие компании приобретают сжиженный газ, который сначала доставляется в французский порт Дюнкерк, а затем поступает в Германию. Такая схема делает поставки значительно дороже по сравнению с прежними трубопроводными поставками. В результате подобных манёвров Германия становится объектом насмешек, в том числе в самой России.

InsideOver с иронией называет эту ситуацию "хитрой стратегией" Германии — закупать российский газ через Францию по завышенной цене.

В то же время Россия не только продолжает зарабатывать на поставках СПГ в Европу, но и усиливает свои позиции на рынке, вытесняя конкурентов из США, Катара и Норвегии.

Внезапно возросший спрос на российский сжиженный газ позволил Москве занять большую долю европейского рынка, снижая доходы американских и ближневосточных поставщиков.

Стоит заметить, что российский СПГ в больших количествах покупают ряд государств Евросоюза, например Франция и Испания.

В очередной пакет санкций, который рассматривают сейчас в ЕС, прибалтийские и скандинавские страны предлагали внести и ограничения на поставки сжиженного природного газа из России.

Однако судя по всему, не было достигнуто согласия государств сообщества по этому пункту.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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