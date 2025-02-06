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Александр Приходько

История бренда: Freedom Finance

Экономика

Как появилась, росла и развивалась одна из крупнейших финансовых компаний Казахстана.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Тимур Турлов — основатель, генеральный директор и мажоритарный акционер международного финансового холдинга Freedom Holding Corp. Ему еще нет и 40 лет, но он уже зарекомендовал себя как успешный предприниматель, чье имя известно не только в Казахстане, но и за его пределами. Рыночная капитализация его холдинга на данный момент превышает $8 млрд. Холдинг включает в себя банк, несколько брокеров, страховые компании, платежную систему, сервисы по покупке билетов и продуктов питания, телеком-компанию и мобильного оператора, медиа-платформу и другие активы. Freedom Holding работает в 22 странах и продолжает расширять свое присутствие на международных рынках. Как Тимуру Турлову удалось создать такой крупный и диверсифицированный бизнес?

Первые шаги

Как рассказывает сам Тимур Турлов, работать на фондовом рынке он начал еще будучи старшеклассником. В 15 лет он вервые вложил деньги в ценные бумаги. Дохода те инвестиции не принесли, но побудили юношу начать самостоятельно получать знания по теме. Вскоре он стал стажером в небольшой инвестиционной компании World Capital Investments (WCI). Через пару лет Турлов возглавил подразделение по торговле на американском фондовом рынке в дочерней компании "Юниаструм Банка" — брокере "Ютрейд.ру".

В 2008 году грянул финансовый кризис, и компания закрылась. Однако полученный за время работы опыт Турлов решил использовать для создания собственной компании. Так появилась идея нишевого брокерского бизнеса.

В 2009 году Тимур с тремя товарищами, также выходцами из "Юниаструма", основали Freedom Finance. Турлов вложил в компанию около $50 тыс., еще немного добавили компаньоны. По признанию главы Freedom Holding, это были все деньги, которые он и его друзья заработали за время сотрудничества с "Ютрейд".

Ключевой специализацией компании стал доступ к торгам на крупнейших мировых фондовых биржах, а также брокерское и доверительное управление ценными бумагами. Генеральным директором Freedom Finance стал ее основной акционер ­- 21-летний Тимур Турлов.

Конечно, тогда никто не мог предположить, что стартап вырастет в огромный международный банковско-финансовый холдинг.

В 2013-м открылся инновационный "интернет-магазин акций" Freedom 24. Это было первое на рынке технологическое решение для торговли фондовыми инструментами, понятное и доступное любому — даже тому, кто никогда раньше не слышал о бирже и ценных бумагах. На Freedom 24 можно было легко покупать акции и облигации, как обычные товары на маркетплейсе.

Казахстан как место силы

Однако по-настоящему большой успех к Freedom Finance пришел в Казахстане. Там с 2011 года работала дочерняя брокерская компания — АО "Фридом Финанс". Тимур вспоминает о своем первом визите в республику так: "Когда мы сюда приходили, в Центральном депозитарии было всего четыре тысячи счетов. Это при населении в 16 миллионов человек. Проникновение розничного брокериджа на казахстанском рынке было практически нулевым".

Тогда у руководства республики была амбициозная мечта — развивать собственный локальный фондовый рынок. Первым шагом стали программы "народного IPO" и массовой приватизации государственных активов. И "Фридом Финанс" встал в авангарде этого процесса. Значительным проектом "Фридом Финанс" в Казахстане стало IPO KEGOC — казахстанской компании по управлению электрическими сетями. Тогда в течение месяца "Фридом Финанс" открыл сразу 30 тыс. брокерских счетов. С того момента Турлов окончательно перебрался в Казахстан и сосредоточил свое внимание на деятельности в республике.

Дорасти до Nasdaq

В 2015 году Freedom Finance приобрел казахстанский банк, который затем был переименован в Банк "Фридом Финанс". Вскоре все компании Freedom объединились в финансовый холдинг Freedom Holding Corp. Холдинг нацелился на выход на глобальный публичный рынок.

Процесс подготовки к размещению был сложным и занял несколько лет. В 2019 году Freedom Holding Corp. вышел на биржу Nasdaq Capital Market, где торгуются бумаги ведущих технологические компании мира. Таким образом Freedom Holding Corp. стал первой брокерской компанией с корнями из СНГ, которой удалось разместиться на этой площадке. Стартовая цена акций холдинга составляла $14,62. Сейчас, спустя пять лет, стоимость бумаги приближается к $140, то есть котировки выросли в 10 раз. Рыночная капитализация компании превысила $8 млрд.

Экосистема покоряет новые рынки

С 2019 года Freedom Holding Corp. реализует стратегию экспансии на новые рынки — как в отраслевом разрезе, так и в географическом. После IPO холдинг приобрел брокера Prime Executions. В 2022 году эта компания получила лицензии на инвестбанкинг и деятельность андеррайтера. Таким образом было создано подразделение Freedom Capital Markets.

С каждым годом в составе холдинга появляется все больше и больше разнообразных компаний. К началу 2025-го их было уже больше 30. Все они объединяются под "зонтиком" единой экосистемы, причем, доступ к услугам всех составляющих эту экосистему сервисов у клиентов Freedom появляется через мобильное приложение Freedom SuperApp. Все сервисы "супер-приложения", заработавшего в мае 2024 года, объединены цифровой банковской платформой.

Несмотря на высокую диверсификацию бизнеса, холдинг все же продолжает оставаться ведущим игроком финансового, банковско-брокерского рынка. Сейчас у него есть брокерские компании в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Армении, на Кипре, где обслуживаются более 330 тыс. клиентов из стран ЕС и Великобритании. Вот-вот откроется брокер в Турции — разрешение от местного регулятора на это уже получено. В планах получение брокерской лицензии в ОАЭ.

Freedom Holding Corp. много занимается общественно-значимой деятельностью, особенно в Казахстане. Компания не только генерирует рабочие места, но и создает учебные кластеры, спонсирует спортивные мероприятия, занимается финансовым просвещением.

Так из нишевого стартапа, основанного бывшими трейдерами, "Фридом Финанс" вырос в один из крупнейших в СНГ финансовых гигантов, клиентами которых стали уже больше 6 млн человек.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы казахстан
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