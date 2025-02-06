Почему владельцы холдинга АДВ не хотят возвращения Дмитрия Коробкова в Россию

Российские рекламодатели в смятении после ряда заявлений владельцев холдинга "АДВ”, которые всячески боятся возвращения в Россию создателя рекламного холдинга Дмитрия Коробкова. Но самый страшный сон, кажется, уже сбывается.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ чемодан в аэропорту

В борьбе за семью

Рабочая неделя началась с яркой новости о возвращении в Россию рекламиста Дмитрия Коробкова, который после пяти лет вынужденной эмиграции приехал в Россию и рассказал, почему молчал все эти годы. По словам бизнесмена, с конца 2019 года он боролся за жизнь своей супруги, у которой на пятом месяце беременности диагностировали рак четвёртой степени, и в надежде спасти жену пришлось уехать в США на лечение. Но чуда не произошло, Полина Коробкова скончалась в декабре 2021 года, потом умерли мать и отчим. На руках остались трое малолетних детей в возрасте от одного года до пяти. Но именно в этот момент решили активно действовать и его бизнес-партнёры Павел Сидоров и Кирилл Коробейников.

Купить подешевле, продать подороже

Первый предложил продать Дмитрию холдинг "АДВ” под предлогом, что сейчас глава компании не может заниматься полноценно управлением фирмы, а холдинг из 29 рекламных агентств должен развиваться. Коробейников оперировал новостями (в то время уже началась СВО), говорил, что Дмитрий, имея мальтийский паспорт, может стать проблемой для компании, кроме того, не сможет уехать из России обратно к детям в Лондон. В это же время Коробкова убеждают расформировать совет директоров, он соглашается продать компанию. Аудит проводить не стали под предлогом ускорения сделки. Коробейников и Сидоров с помощью финансового директора АДВ Клычева предоставили финансовые отчёты, на основании которых и формировалась итоговая цена. Позже выяснится, что цифры были значительно занижены для удешевления компании. Также Коробкову, по договору, запретили работать на территории России до февраля 2025 года.

Это время Коробейников и Сидоров, вероятно, планировали потратить для продажи АДВ, чем и занялись практически сразу после покупки компании, что подтверждают другие участники рынка.

Европейский лоск вскружил голову и ум

Коробейников и Сидоров сами в России почти не бывают. После событий 2014 года и первых санкций против России со стороны Запада за присоединение Крыма бизнесмены уехали в Австрию и получили там вид на жительство. Оба купили в центре Вены дорогую недвижимость, потом в Испании, Швейцарии и большую часть жизни сейчас проводят в Европе, откуда дистанционно пытаются работать. Даже когда купили АДВ, они не изменили свой образ жизни. Да и зачем? Компания продолжала работать по инерции, сохранившейся после Коробкова.

Уходившие постепенно клиенты и падающая выручка сильно Коробейникова и Сидорова не волновали, ведь их больше интересовал вопрос, как быстрее продать фирму и вывести деньги в Европу, чтобы раз и навсегда попрощаться с Россией. Конечно, продать АДВ новые владельцы хотели максимально дорого, но клиентов такого масштаба быстро не нашлось.

Back door

Продолжая искать покупателей АДВ, Коробейников и Сидоров не заметили, что, по договору, Дмитрий Коробков остался бенефициаром ООО "Хавас Медиа", голландский Semaris Holding B. V. Осенью 2024 года Коробков понял, что бывшие партнёры его обманули, и начал готовиться к суду, который состоялся 28 января 2025 года. Дмитрий представил все документы, доказательства фальсификаций и скрины переписок, как его компаньоны, используя его сложную семейную ситуацию, заставили продать холдинг "АДВ”. Коробков выждал два года, прописанные в контракте, и приехал на родину с желанием заниматься любимым делом — строить рекламный бизнес.

С конца января на Дмитрия Коробкова начал сыпаться град обвинений и оскорбительных статей. Не исключено, что это большой медийный заказ со стороны оппонентов Коробкова, которые намерены тянуть судебное разбирательство, чтобы успеть вывести активы компании за границу.