Прекращение транзита природного газа из России в Евросоюз через газотранспортную систему Украины приведёт к значительному сокращению запасов газа в подземных хранилищах Европы. Ожидается, что к апрелю 2025 года уровень заполненности ПХГ может снизиться до 30-35 процентов, говорится в материале агентства Bloomberg.
Эксперты полагают, что страны ЕС окажутся перед выбором:
Согласно установленным нормам Евросоюза, подземные газовые хранилища должны быть заполнены на 90 процентов к началу ноября каждого года. Для выполнения этого требования европейские энергетические компании, как правило, закупают основные объёмы газа в летний период, когда цены на него находятся на относительно низком уровне. Однако в 2025 году ситуация может сложиться иначе.
Рынок энергоресурсов может повести себя непредсказуемо, поскольку транзит российского газа через Украину уже прекратился. Это существенно изменило схему поставок газа в Европу:
Несмотря на все эти альтернативные маршруты, очевидно, что имеющихся объёмов поставок недостаточно для поддержания рынка в сбалансированном состоянии при привычных ценах в 250 долларов за тысячу кубометров газа.
По состоянию на конец января 2025 года запасы газа в европейских хранилищах составляли менее 54 процента от их максимальной емкости. При этом, вопреки логике, наблюдалось снижение объёмов закупок СПГ.
Несмотря на очевидные признаки надвигающегося энергетического кризиса, руководство Евросоюза, похоже, не придает этому большого значения, отмечает издание "Нефть и капитал". Власти ЕС продолжают придерживаться политического курса на отказ от российского газа, игнорируя возможные негативные последствия для экономики.
Тем не менее, тревогу по поводу сложившейся ситуации выражают представители европейской промышленности, для которых стабильные и доступные энергоресурсы являются критически важными. Однако на данный момент их мнение не оказывает значительного влияния на политику Евросоюза — решения принимаются в пользу геополитических соображений и курса на энергетическую независимость от России.
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