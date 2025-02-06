Европе предсказали повторение 2022 года на газовом рынке

Летом текущего года существует вероятность повторения ситуации, наблюдавшейся в 2022 году, когда европейские страны конкурировали с азиатскими за поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе конференции для инвесторов.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Отвечая на вопрос о возможности повторения аналогичного сценария, он отметил, что в настоящее время Европа располагает более развитой инфраструктурой для хранения газа. По его мнению, это может облегчить ситуацию. Однако при условии, что регион будет спешить с закупками СПГ и предлагать за него более высокую цену, это способно спровоцировать инфляционные процессы. Таким образом, риск повторения кризиса сохраняется.

Пуянне подчеркнул, что в 2022 году дефицит мощностей по производству СПГ был более выраженным, чем в настоящее время. Тем не менее, рынок по-прежнему испытывает нехватку объёмов топлива.

Дополнительно финансовый директор TotalEnergies Жан-Пьер Сбрер указал на то, что напряженная ситуация на европейском газовом рынке приведет к усилению конкуренции между Европой и Азией за привлечение дополнительных газовозов. Это также создаст благоприятные условия для арбитража за более выгодные условия фрахта СПГ-танкеров между США, Европой и Азией, позволяя направлять суда туда, где цены окажутся наиболее выгодными.

Руководитель подразделения "Газ, возобновляемые источники энергии и энергетика" компании Стефан Мишель выразил мнение, что высокий уровень волатильности цен на газ в Европе и Азии будет сохраняться. Основной причиной этого он назвал низкие запасы газа в Европейском союзе. В связи с этим TotalEnergies намерена переориентировать поставки СПГ из США в те регионы, где цены окажутся наиболее привлекательными.

В октябре прошлого года Пуянне уже заявлял, что ожидать профицита СПГ-мощностей на мировом рынке ранее 2027 года не стоит. Он также отметил, что, анализируя деятельность конкурентов, компания фиксирует не ускоренное развитие производства СПГ, а скорее задержки в реализации проектов.

TotalEnergies, ранее известная как Total, является одной из крупнейших энергетических компаний мира. Ее штат насчитывает свыше 100 тысяч сотрудников, а деятельность охватывает порядка 120 стран.

В 2022 году цены на газ на европейском рынке были чрезвычайно высокими. Этому способствовало то, что страны Евросоюза стали отказываться от поставок трубопроводного газа из России.

Стоит заметить, что сейчас государства сообщества активно закупают сжиженный природный газ в России.