Геолог Ключарев оценил интерес США к редкоземельным металлам на Украине

4:11 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Металлы

На Украине интерес для США представляют титан-циркониевые россыпи в Днепропетровской области. Перспективна также добыча германия из коксующегося угля.

Фото: commons.wikimedia.org by Vtornet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча руды

Запасы на Украине редкоземельных металлов — среднего уровня

Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в украинских редкоземельных металлах в обмен на военную помощь.

На Украине есть запасы редкоземельных металлов, но они не мирового уровня, отметил в комментарии для Pravda.Ru член Российского геологического общества Дмитрий Ключарев. Редкие металлы — это титан-циркониевые руды, литий, "уран определённого толка".

"Их запасы на Украине — на уровне средних по миру. Это не уникальные и не огромные, а обычные объекты, в мире таких довольно много. Кстати, в Соединённых Штатах тоже они есть", — сказал эксперт.

Перспективна на Украине добыча титана, циркония и германия. Данные по литию засекречены

По его словам, "титан-циркониевые россыпи" находятся в Днепропетровской области в районе Вольногорска "и двигаясь на юг к Азовскому морю". А литиевые — это Шевченковские месторождения, около населённого пункта Шевченко (Великоновоселковский район ДНР). Литиевые жилы там находятся на глубине от 100 до 500 метров, но информация об этих объектах относится к советским временам.

"И даже то (данные), что у нас есть, по старым нормам, это секретно", — сказал Дмитрий Ключарев.

Эксперт отметил, что ещё может быть интересен американцам коксующийся уголь как источник германия. По его словам, до начала "всех событий на Украине" ежегодно из коксующегося угля в процессе коксования получали примерно полторы-две тонны германия. Содержание металла в угле невысокое, но за счёт объёмов переработки получалась внушительная величина.

Эксперт не рискнул оценить по стоимости запасы редкоземельных металлов на территории Донбасса и Днепропетровской области Украины, потому что точные данные по их наличию засекречены.

"Вам никто не скажет. Все эти триллионы — их можно взять из воздуха. Шевченковское месторождение уникальное, там много лития. А сколько? Оно пегматитовое, но это не минерализованные воды с литием, а горный способ добычи, шахты, и опыт показывает, что не все жилы литиеносные и т. д.", — отметил Дмитрий Ключарев.

По мнению эксперта, "более-менее рабочий объект — это разрабатываемые в Вольногорске в Днепропетровской области титан-циркониевые россыпи". Они разрабатываются с советских времён открытым способом, и "40% технологии мирового конструкционного титана завязана именно на них".

В отношении германия — если нет металлургии, которая требует коксующегося угля, то он "так и будет лежать", отметил геолог.

В чём интерес США?

Дмитрий Ключарев не совсем понимает интерес США к этим минералам, потому что в Штатах есть свои месторождения. По его словам, одно из значимых месторождений редкоземельных металлов — Маунтин-Пасс в Калифорнии. Его разрабатывали, но бросили, когда китайцы "уронили" цены на редкоземельные металлы в 2004 году. Огромный карьер затопило, но после возвращения цен на прежний уровень воду из него откачали и опять стали разрабатывать. Потом цены снова упали, добычу прекратили — и так постоянно.

"И что? Это живой пример из жизни: зачем Штатам эти месторождения на Украине? Вопрос — зачем?" — завершил эксперт.

Не только США собираются монетизировать свою поддержку обороны Киева, также претендует на полезные ископаемые Украины Германия. Однако большинство месторождений на 60-70% уже находятся на территории РФ, а Днепропетровская область Украины стала прифронтовой.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).



Кокс каменноу́гольный (от нем. Koks и англ. coke) — твёрдый пористый продукт серого цвета, получаемый путём коксования каменного угля при температурах 950—1100 °С без доступа кислорода в течение 14—18 часов.

