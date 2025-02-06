Геолог Ключарев оценил интерес США к редкоземельным металлам на Украине

На Украине интерес для США представляют титан-циркониевые россыпи в Днепропетровской области. Перспективна также добыча германия из коксующегося угля.
Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в украинских редкоземельных металлах в обмен на военную помощь.
На Украине есть запасы редкоземельных металлов, но они не мирового уровня, отметил в комментарии для Pravda.Ru член Российского геологического общества Дмитрий Ключарев. Редкие металлы — это титан-циркониевые руды, литий, "уран определённого толка".
"Их запасы на Украине — на уровне средних по миру. Это не уникальные и не огромные, а обычные объекты, в мире таких довольно много. Кстати, в Соединённых Штатах тоже они есть", — сказал эксперт.
По его словам, "титан-циркониевые россыпи" находятся в Днепропетровской области в районе Вольногорска "и двигаясь на юг к Азовскому морю". А литиевые — это Шевченковские месторождения, около населённого пункта Шевченко (Великоновоселковский район ДНР). Литиевые жилы там находятся на глубине от 100 до 500 метров, но информация об этих объектах относится к советским временам.
"И даже то (данные), что у нас есть, по старым нормам, это секретно", — сказал Дмитрий Ключарев.
Эксперт отметил, что ещё может быть интересен американцам коксующийся уголь как источник германия. По его словам, до начала "всех событий на Украине" ежегодно из коксующегося угля в процессе коксования получали примерно полторы-две тонны германия. Содержание металла в угле невысокое, но за счёт объёмов переработки получалась внушительная величина.
Эксперт не рискнул оценить по стоимости запасы редкоземельных металлов на территории Донбасса и Днепропетровской области Украины, потому что точные данные по их наличию засекречены.
"Вам никто не скажет. Все эти триллионы — их можно взять из воздуха. Шевченковское месторождение уникальное, там много лития. А сколько? Оно пегматитовое, но это не минерализованные воды с литием, а горный способ добычи, шахты, и опыт показывает, что не все жилы литиеносные и т. д.", — отметил Дмитрий Ключарев.
По мнению эксперта, "более-менее рабочий объект — это разрабатываемые в Вольногорске в Днепропетровской области титан-циркониевые россыпи". Они разрабатываются с советских времён открытым способом, и "40% технологии мирового конструкционного титана завязана именно на них".
В отношении германия — если нет металлургии, которая требует коксующегося угля, то он "так и будет лежать", отметил геолог.
Дмитрий Ключарев не совсем понимает интерес США к этим минералам, потому что в Штатах есть свои месторождения. По его словам, одно из значимых месторождений редкоземельных металлов — Маунтин-Пасс в Калифорнии. Его разрабатывали, но бросили, когда китайцы "уронили" цены на редкоземельные металлы в 2004 году. Огромный карьер затопило, но после возвращения цен на прежний уровень воду из него откачали и опять стали разрабатывать. Потом цены снова упали, добычу прекратили — и так постоянно.
"И что? Это живой пример из жизни: зачем Штатам эти месторождения на Украине? Вопрос — зачем?" — завершил эксперт.
Не только США собираются монетизировать свою поддержку обороны Киева, также претендует на полезные ископаемые Украины Германия. Однако большинство месторождений на 60-70% уже находятся на территории РФ, а Днепропетровская область Украины стала прифронтовой.
Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).
Кокс каменноу́гольный (от нем. Koks и англ. coke) — твёрдый пористый продукт серого цвета, получаемый путём коксования каменного угля при температурах 950—1100 °С без доступа кислорода в течение 14—18 часов.
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