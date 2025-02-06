Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

США уверены, что альтернативы доллару нет

3:37
Экономика

Страны, входящие в объединение БРИКС, могут стремиться к снижению своей зависимости от доллара, однако им не удастся найти полноценную альтернативу американской валюте в международной торговле. В этом убежден глава американского Минфина Скотт Бессент.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

В интервью телеканалу Fox Business он подчеркнул, что за более чем 30 лет работы на валютных рынках не видел реальной замены доллару.

"Я могу заверить вас, что альтернативы доллару нет", — заявил он в эфире телеканала.

По словам Бессента, некоторые государства действительно могут вести разговоры о снижении влияния американской валюты и даже пытаться лишить доллар статуса главной резервной валюты мира, однако в обозримом будущем ему не предвидится реальной конкуренции.

"Эти страны могут высказывать подобные намерения и даже предпринимать попытки лишить нас статуса эмитента основной резервной валюты. Однако на данный момент и в ближайшей перспективе у доллара нет соперников", — отметил министр.

Такое заявление министр финансов США сделал, комментируя недавние высказывания американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что в случае попыток БРИКС создать собственную международную валюту, которая могла бы заменить доллар, Соединённые Штаты введут стопроцентные торговые пошлины против стран-участниц объединения и ограничат им доступ к американскому рынку.

В конце января Трамп повторил свою точку зрения в публикации на платформе Truth Social, напоминает РБК.

"У БРИКС нет никаких шансов заменить доллар в международной торговле или в каких-либо других сферах", — написал он.

Подобные заявления Трамп делал ещё до инаугурации.

Российские власти, в свою очередь, заявили, что внутри БРИКС вовсе не рассматривается идея полной замены доллара на единую валюту. В Кремле подчеркнули, что в объединении ведутся дискуссии о создании новых инвестиционных платформ, а не о введении общей расчетной единицы. Российская сторона также призвала Трампа более тщательно ознакомиться с реальной повесткой встреч БРИКС.

Со схожими разъяснениями выступили и в Южной Африке. Министерство иностранных дел ЮАР опровергло предположения о разработке общей валюты для стран-участниц БРИКС, пояснив, что в объединении обсуждаются вопросы торговли с расчетами в национальных валютах каждого государства.

Один из руководителей финансового сектора объединения, управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас, в декабре прошлого года сообщил, что предложение о создании единой валюты действительно было высказано одним из участников БРИКС, однако на данный момент по этому вопросу не принято никаких решений.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, напомнил, что прежние администрации США использовали доллар не только как финансовый инструмент, но и в качестве средства политического, а в некоторых случаях даже экономического давления на другие страны. По его мнению, Вашингтон допускал ошибки, превращая национальную валюту в инструмент борьбы с противниками.

"Мы не отказываемся от доллара и не ведем с ним борьбу, однако нам попросту не дают с ним работать", — отметил российский лидер.

В результате, по его словам, Россия вынуждена искать альтернативные финансовые механизмы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс доллар
Обсудить
Новости Все >
В Ростовской области введён карантин по гриппу, а как обстоят дела в Московской области?
Какие сувениры привезти из Москвы: самые небанальные идеи
Когда вы пили алкоголь? Что стоит за этим вопросом от сотрудника ГАИ
Растворимый кофе: правда и мифы о его вреде
"Carlsberg" завершила продажу "Балтики" и получила 314 миллионов долларов
После ужина лучше не сидеть: что лучше сделать?
Топ мест Нижегородской области, которые стоит посетить
Продукты, от которых сложно отказаться – а вы их едите каждый день
Один напиток испортит ваш сон: вот что нельзя пить на ночь
Не покупайте миостимуляторы! Вот что действительно поможет похудеть
Сейчас читают
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Еда и рецепты
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год
Недвижимость
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Последние материалы
Путин высказался о жителях Курской области: мужественно переносят все испытания
Линька у кошек и собак: как с этим справиться
Дарение квартиры в 2025 году: пошаговая инструкция и важные нюансы
МВД России усиливает контроль за мигрантами, которые нарушают законы РФ
Не получается запечь вкусно рыбу? Вот главные ошибки при её приготовлении
Ксения Блаженная: в чём заключается подвиг юродства
США обскакали Россию по объёму поставок СПГ в Европу
Одна ошибка — и рассада погибнет: как правильно её закаливать перед пересадкой
Подвиг смирения и любви к ближнему: чему нас учит блаженная Ксения Петербургская
Как избавиться от пухлых щек: 7 способов, которые работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.