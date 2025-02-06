США уверены, что альтернативы доллару нет

3:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны, входящие в объединение БРИКС, могут стремиться к снижению своей зависимости от доллара, однако им не удастся найти полноценную альтернативу американской валюте в международной торговле. В этом убежден глава американского Минфина Скотт Бессент.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деньги

В интервью телеканалу Fox Business он подчеркнул, что за более чем 30 лет работы на валютных рынках не видел реальной замены доллару.

"Я могу заверить вас, что альтернативы доллару нет", — заявил он в эфире телеканала.

По словам Бессента, некоторые государства действительно могут вести разговоры о снижении влияния американской валюты и даже пытаться лишить доллар статуса главной резервной валюты мира, однако в обозримом будущем ему не предвидится реальной конкуренции.

"Эти страны могут высказывать подобные намерения и даже предпринимать попытки лишить нас статуса эмитента основной резервной валюты. Однако на данный момент и в ближайшей перспективе у доллара нет соперников", — отметил министр.

Такое заявление министр финансов США сделал, комментируя недавние высказывания американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что в случае попыток БРИКС создать собственную международную валюту, которая могла бы заменить доллар, Соединённые Штаты введут стопроцентные торговые пошлины против стран-участниц объединения и ограничат им доступ к американскому рынку.

В конце января Трамп повторил свою точку зрения в публикации на платформе Truth Social, напоминает РБК.

"У БРИКС нет никаких шансов заменить доллар в международной торговле или в каких-либо других сферах", — написал он.

Подобные заявления Трамп делал ещё до инаугурации.

Российские власти, в свою очередь, заявили, что внутри БРИКС вовсе не рассматривается идея полной замены доллара на единую валюту. В Кремле подчеркнули, что в объединении ведутся дискуссии о создании новых инвестиционных платформ, а не о введении общей расчетной единицы. Российская сторона также призвала Трампа более тщательно ознакомиться с реальной повесткой встреч БРИКС.

Со схожими разъяснениями выступили и в Южной Африке. Министерство иностранных дел ЮАР опровергло предположения о разработке общей валюты для стран-участниц БРИКС, пояснив, что в объединении обсуждаются вопросы торговли с расчетами в национальных валютах каждого государства.

Один из руководителей финансового сектора объединения, управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас, в декабре прошлого года сообщил, что предложение о создании единой валюты действительно было высказано одним из участников БРИКС, однако на данный момент по этому вопросу не принято никаких решений.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, напомнил, что прежние администрации США использовали доллар не только как финансовый инструмент, но и в качестве средства политического, а в некоторых случаях даже экономического давления на другие страны. По его мнению, Вашингтон допускал ошибки, превращая национальную валюту в инструмент борьбы с противниками.

"Мы не отказываемся от доллара и не ведем с ним борьбу, однако нам попросту не дают с ним работать", — отметил российский лидер.

В результате, по его словам, Россия вынуждена искать альтернативные финансовые механизмы.