Евросоюзу предрекли раскол из-за ответа на пошлины США

3:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

В странах Европейского союза может произойти серьёзный разлад в связи с обсуждением мер реагирования на возможное решение президента США Дональда Трампа ввести новые импортные пошлины на продукцию, поступающую из Европы.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еврокомиссия

Некоторые государства ЕС уже начали разрабатывать индивидуальные стратегии ответных действий, что может привести к разногласиям внутри объединения, сообщает британское издание Financial Times.

Ранее эта же газета, ссылаясь на источники, сообщала, что Евросоюз рассматривает возможность применения ответных мер против крупнейших американских технологических корпораций, если Соединённые Штаты действительно введут ограничительные тарифы в отношении европейских товаров.

Как подчеркивает Financial Times, ЕС активно готовится к потенциальному экономическому противостоянию с администрацией Дональда Трампа. Однако несмотря на тщательную подготовку к возможным контрмерам, их реализация может привести к расколу внутри блока, обнажив существующие разногласия между странами-участницами.

Издание также отмечает, что жесткие ответные шаги со стороны Брюсселя могут спровоцировать Трампа на ещё более агрессивные меры, которые затронут уязвимые секторы экономики Европы, включая металлургическую промышленность и сельское хозяйство. В связи с этим некоторые страны-члены ЕС уже начали формулировать собственные планы по минимизации возможных рисков и последствий от новых торговых ограничений.

В качестве примера Financial Times приводит слова высокопоставленного чиновника одной из европейских стран, который сообщил, что его правительство предпринимает определенные шаги для смягчения возможного конфликта. В частности, оно собирается принять решение о закупке американских истребителей, а также стремится расширить объёмы импорта сжиженного природного газа из США, чтобы тем самым наладить более благоприятные отношения с Вашингтоном.

Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Рейнет Клевер также сообщила изданию, что в марте собирается посетить Соединённые Штаты. Основной целью визита станет обсуждение с представителями администрации Трампа вопросов, касающихся экономических интересов Нидерландов и защиты национальных приоритетов в условиях возможной торговой напряжённости.

В то же время министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен выразил обеспокоенность по поводу разобщенности стран Евросоюза в данном вопросе. Он подчеркнул, что стремление каждого государства самостоятельно выстраивать отношения с США, игнорируя общую позицию блока, может стать "худшим сценарием" для Евросоюза.

Ранее Дональд Трамп заявлял о планах введения новых пошлин на импорт европейской продукции, объясняя это тем, что Брюссель, по его мнению, ведет несправедливую торговую политику в отношении Соединенных Штатов.

В то же время представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА "Новости", что на данный момент ЕС не располагает подтвержденной информацией о введении США дополнительных тарифов. Однако он подчеркнул, что в случае введения таких ограничений Брюссель готов принять решительные ответные меры.