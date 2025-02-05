Европе посоветовали срочно увеличить число СПГ-танкеров из-за конкуренции с Азией

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейским странам в 2025 году может понадобиться на 20 процентов больше танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с предыдущим годом.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Это необходимо для того, чтобы пополнить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 90 процентов их ёмкости. Такое заявление сделал генеральный директор норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедаль.

Выступая на итоговой конференции, он пояснил, что после завершения зимнего сезона уровень заполненности европейских ПХГ, по прогнозам, составит около 42 процента. Чтобы довести объёмы хранимого газа до целевого уровня в 90 процентов, потребуется дополнительно привлечь примерно 230 СПГ-танкеров, что эквивалентно росту поставок на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

Опедаль также выразил мнение, что в летний период возможна острая конкуренция между Европой и Азией за поставки сжиженного природного газа, так как азиатский рынок также нуждается в значительных объёмах топлива, сообщает агентство "Прайм".

Исполнительный вице-президент Equinor по маркетингу, переработке и сбыту Ирен Руммельхофф подтвердила, что Европа может столкнуться с ростом цен на газ в летний период. Основной причиной она назвала высокий спрос на электроэнергию в Азии, связанный с работой систем кондиционирования воздуха, а также потребность европейских стран в пополнении своих газовых резервов.

Кроме того, Руммельхофф отметила, что даже в случае возможного возобновления транзита российского газа через Украину, если будет достигнуто политическое урегулирование конфликта, это вряд ли существенно изменит ситуацию на газовом рынке.

Ранее российская газовая компания "Газпром" заявила, что с 1 января 2025 года не имеет технической и юридической возможности продолжать поставки газа через территорию Украины. Это связано с завершением действия транзитного соглашения с украинской компанией "Нафтогаз".

С 1 января подача российского газа по украинскому маршруту полностью прекратилась. Украинские власти еще ранее неоднократно заявляли, что не намерены продлевать соглашение о транзите газа.

Ранее через украинскую газотранспортную систему российский газ получали Молдавия, Словакия, Австрия, Италия, Чехия.

При этом для Словакии, Австрии и Молдавии украинский маршрут являлся основным путем поставок газа.