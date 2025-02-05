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Олег Артюков

Болгария отказалась от газа из России, но продолжает его получать

3:15
Экономика

Болгария частично смогла решить проблему с импортом природного газа благодаря тесному сотрудничеству с Азербайджаном. Однако страна по-прежнему получает российский газ через посредников, сообщил президент Болгарии Румен Радев в интервью национальным средствам массовой информации.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Президент отметил, что рост цен на энергоресурсы во многом обусловлен решением Европы отказаться от российского природного газа. В то же время Болгария смогла частично компенсировать дефицит топлива за счёт поставок из Азербайджана, при этом страна не закупала сжиженный природный газ.

Радев подчеркнул, что основные поставки природного газа идут не с Запада на Восток, а, напротив, из России. Он выразил мнение, что российский газ продолжает поступать в Болгарию, но уже не напрямую, а через своповые сделки или при посредничестве третьих сторон.

В 2024 году объём поставок природного газа из Азербайджана в Болгарию составил два миллиарда кубометров, что значительно больше показателя 2023 года, когда этот объём составлял 1,25 миллиарда кубометров. Тем не менее, этого объёма всё равно недостаточно для покрытия общих потребностей Болгарии, которые превышают три миллиарда кубометров газа ежегодно, сообщает "Интерфакс".

Стоит напомнить, что в марте 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок выполнения иностранными покупателями своих обязательств перед российскими поставщиками газа.

Согласно этому документу, начиная с 1 апреля 2022 года, оплата поставок трубопроводного газа определёнными зарубежными контрагентами должна производиться исключительно в российских рублях. В связи с этим в Газпромбанке были открыты специальные рублёвые и валютные счета типа "К" для иностранных покупателей.

Согласно предложенной системе, зарубежные клиенты продолжали бы оплачивать поставки в валюте, указанной в контракте. Затем Газпромбанк конвертировал бы эти средства в рубли и перечислял их российскому газовому концерну "Газпром".

Однако Болгария стала одной из первых стран, отказавшихся от новой схемы оплаты. Национальный газовый оператор Bulgargaz увидел в предложенном механизме значительные риски для страны. В частности, болгарская сторона опасалась, что может оказаться в ситуации, когда оплата будет произведена, но поставки газа из России так и не состоятся.

В июле 2024 года компания Bulgargaz подала иск против "Газпрома", требуя возмещения убытков в размере 400 миллионов евро. Этот иск связан с прекращением поставок российского газа в Болгарию в 2022 году. Заявление было направлено 8 июля в Международный арбитражный суд, который функционирует при Международной торговой палате в Париже.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы болгария
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