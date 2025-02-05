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Олег Артюков

Ответ Китая на американские пошлины сочли очень серьёзным

Экономика

Введение Китаем таможенных пошлин на сжиженный природный газ из США создаёт условия для значительного перераспределения мировых потоков, говорится в материале агентства Bloomberg.

Склад
Фото: wikimapia by Карпов Александр Валентинович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Склад

Китайские компании, занимающиеся импортом СПГ, теперь будут тщательно взвешивать все "за" и "против", прежде чем заключать очередной долгосрочный контракт с американскими поставщиками. В качестве альтернативы они могут рассмотреть других поставщиков, таких как Катар или Австралия.

В прошлом году Китай импортировал около шести процентов своего СПГ из США, но теперь, вероятно, эта доля снизится.

"Китайские импортёры воспользуются гибкостью контрактов с американскими поставщиками СПГ и попытаются перепродать эти объёмы в других местах без уплаты таможенных пошлин", — отметил эксперт по энергетике из MST Marquee Сол Кавоник.

В 2024 году США обеспечивали около трёх процентов импорта энергетического и коксующегося угля в Китай, но азиатская страна могла бы легко обратиться к другим поставщикам.

Доля поставок американской нефти в Китай составляет всего всего два процента от общего импорта. Это не так много, но эти объёмы могут оказаться важными для китайских покупателей из-за ограничений, введённых Вашингтоном в отношении российских энергоносителей, и перспектив ограничения иранских поставок нефти, отмечает автор Bloomberg.

Однако по мнению агентства, для США сложилась гораздо более серьёзная ситуация из-за ответных мер Пекина в области экспорта редкоземельных металлов. Китай производит около 80 процентов вольфрама в мире и является основным поставщиком других материалов.

Вольфрам известен своей исключительной плотностью и высокой температурой плавления и используется в производстве бронебойных ракет. Вольфрамовая проволока используется для резки кремниевых слитков на пластины для полупроводников и солнечных панелей.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп ввёл десятипроцентные пошлины на импорт товаров из Китая.

В Пекине в ответ заявили о готовности оспаривать это решение во Всемирной торговой организации. Кроме того, власти КНР ввели пошлины на рядов товаров из США.

В частности, на нефть и сельскохозяйственную технику из США будет наложена десятипроцентная пошлина, а на уголь и сжиженный природный газ — пятнадцатипроцентная.

Кроме того, Китай ввёл экспортный контроль над материалами, которые содержат вольфрам, теллур, рутений и молибден.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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