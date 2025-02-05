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Олег Артюков

Союзники США ставят рекорды по скупке золота

3:07
Экономика

В течение последних трёх лет центральные банки мира активно увеличивают свои золотые резервы. В 2023 году они приобрели более тысячи тонн золота, что стало рекордным показателем за последние три года. Однако в прошлом году темпы роста снизились на 0,6 процентов.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

По данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году центральные банки мира приобрели 1045 тонн золота, что на 0,6 процентов меньше, чем в 2022 году. В 2022 году объём закупок составил 1080 тонн.

Основным покупателем золота в прошлом году стал Национальный банк Польши. Его резервы увеличились на 90 тонн. Это связано с политикой банка по увеличению доли золота в резервах до 20 процентов. В настоящее время доля золота в резервах составляет 17 процентов, или 448 тонн.

Другие европейские центральные банки также продолжают наращивать вложения в золото. Чешский национальный банк увеличил свои резервы на 20 тонн, что стало самым большим годовым приростом с 1993 года. В настоящее время в его хранилищах находится около 50 тонн, хотя два года назад этот показатель составлял около 12 тонн, сообщает агентство "Прайм".

Центральный банк Венгрии также увеличил свои резервы на 16 тонн, до 110 тонн. Это произошло впервые с 2021 года. Причиной стало увеличение закупок золота на фоне "более высокой неопределённости в экономике".

Турецкий регулятор стал вторым крупнейшим покупателем золота среди центральных банков. За год он увеличил вложения в этот драгоценный металл на 75 тонн.

Индия также увеличила закупки золота почти в пять раз, до 73 тонн с 16 тонн.

Народный банк Китая приобрёл 44 тонны золота, а ЦБ Ирака — 20 тонн. Центральный банк Узбекистана и Ганы увеличили свои резервы на 11 тонн.

Среди крупнейших продавцов золота в прошлом году были Филиппины. Они продали около 30 тонн на фоне высоких цен на металл. Казахстан и Сингапур также продали по десять тонн.

Согласно отчёту Всемирного совета по золоту, Банк России приобрёл около трёх тонн золота в прошлом году, но не для пополнения резервов, а для чеканки монет.

Однако ранее регулятор сообщал, что запасы монетарного золота в международных резервах России не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2024 года.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк
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