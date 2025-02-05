Аналитик Брагин объяснил, как будет работать с июля 2025 года цифровой рубль для физических лиц

С июля 2025 года в России полноценно заработает цифровой рубль. Чем он может пригодиться обычному российскому пользователю?

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЦБ РФ

Об этом рассказал Pravda.Ru директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин.

— Объясните, пожалуйста, чем хорош цифровой рубль, а чем плох?

— Цифровой рубль — это ещё одна форма рубля. Вот у вас есть наличные деньги и есть банковская карточка, потому что ваши деньги лежат в банке. А есть цифровой рубль — те же самые рубли, которые имеют ту же самую покупательную способность, только банк в данном случае будет выступать оператором, а ваши деньги непосредственно будут находиться в ЦБ. Так как это технология блокчейн, то ЦБ будет видеть все ваши транзакции и путь каждого рубля можно проследить. Например, если это пособие на детей, то эти рубли вы сможете потратить только на ограниченное количество целей. Ни на какие-то другие цели просто у вас эти рубли не примут.

— А как на цифровой счёт этот рубль попадёт?

— Вероятно, какие-то платежи физическому лицу будут выплачиваться цифровым рублём. Но пока это важно только для юридических лиц. Например, бюджет выделяет на строительство здания некую сумму в виде цифровых рублей. И далее все эти расходы по данному проекту становятся абсолютно прозрачными. Грубо говоря, куда-то украсть, увести на сторону эти деньги будет нельзя.

Для простого человека, скорее всего, введение цифрового рубля будет означать ровным счётом ничего, по крайней мере на первом этапе. Дальше, какая-то часть социальных выплат или субсидий: на строительство жилья, на процентную ставку на покупку жилья, — будет идти в цифровом рубле. Раньше были жилищные сертификаты, а теперь деньги на жильё будут на вашем цифровом счёте в ЦБ. И вы их сможете потратить только на покупку жилья и ни на что больше.

— То есть физическому лицу пока не надо заморачиваться?

— Для обычного человека это просто пока дополнительная форма рубля, которая появится в его жизни, наверное, достаточно нескоро. Бояться не стоит, это просто фактически перекрашивание рублёвых потоков, их подкрашивание и возможность в будущем их контролировать. Может быть, будет какой-то механизм перевода обычных рублей в цифровые.

— Где можно увидеть, сколько цифровых рублей на счету, когда до конкретного физлица дойдёт очередь? Куда-то нужно будет зайти, в какое-то приложение?

— Скорее всего, операторами цифрового рубля будут банки. И у вас в вашем коммерческом банке будет обычный банковский счёт и банковский счёт в цифровых рублях.

— Какая-то карта будет по этим цифровым рублям или это будет только в онлайне?

— Я думаю, что это уже вопрос к банкам, которые будут участвовать в эксперименте. Я так понимаю, что пока это всё будет в очень ограниченном объёме именно для того, чтобы посмотреть, как это работает, понять работоспособность системы и т. д.

Представитель ЦБ в беседе с РБК отметил, что никто принудительно переводить россиян на цифровую валюту не будет.

"Автоматически такой счёт открываться не будет, и за человека его открыть невозможно. Если человек посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он просто не будет открывать такой счёт", — подчеркнул представитель ЦБ.

Уточнения

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Электро́нные или цифровые деньги — неоднозначный и эволюционирующий термин, употребляющийся во многих значениях, связанных с использованием компьютерных сетей и систем хранимой стоимости для передачи и хранения денег.

