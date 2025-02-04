Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними

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Между Китаем и США намечается эскалация торговой войны. Обе стороны рассчитывают её выиграть, но обе проиграют и ослабнут, что устраивает Россию накануне Ялты 2.0.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Си Цзиньпин

Китай вводит контрмеры на пошлины США

Как и предполагалось, Китай, в отличие от быстро сдавшихся Канады и Мексики, не только ответил Трампу на ввод пошлин, но и пошёл на эскалацию.

Китайские СМИ сообщают, что...

С 10 февраля Китай вводит пошлину в размере 10% на импорт из США сырой нефти и сельскохозяйственной техники, легковых автомобилей большого объёма двигателя и пикапов. На уголь и сжиженный природный газ будет введён тариф в размере 15%. Американские PVH Group (одежда) и Illumina (биотехнологии) внесены в список "ненадёжных организаций" за нарушение законодательства КНР. Это означает, что экспортёры, желающие ввозить в Китай товары этих компаний, должны подать заявку на получение лицензии. Пекин также вводит экспортный контроль (лицензирование) в отношении товаров, связанных с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. Кроме этого, китайские власти инициировали антимонопольное расследование в отношении компании Google. Google обвиняется в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и участии в антиконкурентной деятельности. Возможны большие штрафы и даже закрытие китайского рынка для компании.

США отменяют режим наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем

Американцы и не думают сдаваться. Палата представителей и сенат США в очередной раз внесли законопроекты, направленные на отмену статуса режима наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем (PNTR). Утверждается, что этот статус сделал Китай "богатым", в результате чего миллионы американцев потеряли рабочие места.

Если за неделю стороны не договорятся, например, Китай согласится купить американских товаров на 200 млрд долларов (торговый профицит Китая в торговле с США составляет 1 трлн долларов) в обмен на отмену тарифов, то, согласно законопроекту, минимальный тариф на импорт из Китая нестратегических товаров составит 35%. На стратегические товары — 100%, с поэтапным вводом в течение пяти лет. Первый год — 10%, второй год — 25%, четвёртый год — 50%, и пятый год — 100%.

Для США и Китая, в силу глубокой зависимости в экономике друг от друга, это будет означать экономический спад и даже рецессию.

Россия получает возможности для усиления позиций

Для России в этом столкновении интересов Китая и США ничего плохого нет. Наличие противоречий между ними создаёт возможность спокойно закончить СВО, при этом ослабив обоих конкурентов по Ялте 2.0. В принципе, американцы могут замедлить рост китайской экономики и этим снизить цену на нефть. Но у китайцев достаточно сильные производственные цепочки по всему миру и они выйдут на рынок США по параллельному импорту. Так что цена на нефть, если и упадёт, то ненамного.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





Режим наибольшего благоприятствования в торговле — экономический и юридический термин, означающий установление в международных договорах и соглашениях положений, при которых каждая из договаривающихся сторон обязуется предоставить другой стороне, её физическим и юридическим лицам не менее благоприятные условия в области экономических, торговых и иных отношений, какие она предоставляет или предоставит в будущем любому третьему государству, его физическим или юридическим лицам.



