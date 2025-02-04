Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними

Между Китаем и США намечается эскалация торговой войны. Обе стороны рассчитывают её выиграть, но обе проиграют и ослабнут, что устраивает Россию накануне Ялты 2.0.
Как и предполагалось, Китай, в отличие от быстро сдавшихся Канады и Мексики, не только ответил Трампу на ввод пошлин, но и пошёл на эскалацию.
Китайские СМИ сообщают, что...
Американцы и не думают сдаваться. Палата представителей и сенат США в очередной раз внесли законопроекты, направленные на отмену статуса режима наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем (PNTR). Утверждается, что этот статус сделал Китай "богатым", в результате чего миллионы американцев потеряли рабочие места.
Если за неделю стороны не договорятся, например, Китай согласится купить американских товаров на 200 млрд долларов (торговый профицит Китая в торговле с США составляет 1 трлн долларов) в обмен на отмену тарифов, то, согласно законопроекту, минимальный тариф на импорт из Китая нестратегических товаров составит 35%. На стратегические товары — 100%, с поэтапным вводом в течение пяти лет. Первый год — 10%, второй год — 25%, четвёртый год — 50%, и пятый год — 100%.
Для США и Китая, в силу глубокой зависимости в экономике друг от друга, это будет означать экономический спад и даже рецессию.
Для России в этом столкновении интересов Китая и США ничего плохого нет. Наличие противоречий между ними создаёт возможность спокойно закончить СВО, при этом ослабив обоих конкурентов по Ялте 2.0. В принципе, американцы могут замедлить рост китайской экономики и этим снизить цену на нефть. Но у китайцев достаточно сильные производственные цепочки по всему миру и они выйдут на рынок США по параллельному импорту. Так что цена на нефть, если и упадёт, то ненамного.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
Режим наибольшего благоприятствования в торговле — экономический и юридический термин, означающий установление в международных договорах и соглашениях положений, при которых каждая из договаривающихся сторон обязуется предоставить другой стороне, её физическим и юридическим лицам не менее благоприятные условия в области экономических, торговых и иных отношений, какие она предоставляет или предоставит в будущем любому третьему государству, его физическим или юридическим лицам.
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