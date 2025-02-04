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Олег Артюков

Китай ответил на американские пошлины

1:47
Экономика

Министерство финансов Китая объявило о введении новых пошлин на импорт нефти, сельскохозяйственной техники и сжиженного природного газа из Соединённых Штатов.

Банк развития Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Повелитель Викимедиа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк развития Китая

Согласно сообщению ведомства, на нефть и технику из США будет наложена 10-процентная пошлина, а на уголь и сжиженный природный газ — 15-процентная.

Кроме того, Китай ввёл экспортный контроль над материалами, содержащими вольфрам, теллур, рутений и молибден. В список ненадёжных компаний были добавлены PVH (владеет брендом Calvin Klein) и Illumina.

Также было начато расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства. По мнению аналитиков Bloomberg, претензии Китая к Google могут быть связаны с операционной системой Android, браузером Chrome или онлайн-рекламой.

Однако расследование, скорее всего, носит символический характер, поскольку Google покинул китайский рынок в 2010 году из-за конфликта с правительством, а бизнес в стране ограничен в основном рекламой местных компаний, сообщает РБК.

Решение о введении ответных мер было принято после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на все китайские товары.

Дональд Трамп ранее сообщил о планах провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, но дата разговора пока не определена.

Вашингтон также планировал ввести аналогичные пошлины в отношении других крупных торговых партнёров — Канады и Мексики, но после переговоров сторон удалось достичь соглашения об отсрочке введения пошлин.

Кроме того, нынешняя администрация рассматривает возможность введения пошлин в отношении товаров, поставляемых из государств Евросоюза. Трамп объяснял это тем, что Брюссель "ужасно относится" к США.

Насколько ужасно, сказать сложно. Но дисбаланс в торговле в пользу Евросоюза. Его Трамп и хочет выправить, застав Евросоюз закупать больше американской продукции.

В ЕС, в свою очередь, заявляют, что готовы жёстко ответить, если президент США и в самом деле ведёт повышенные таможенные тарифы. Об этом, в частности, накануне заявили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Вместе с тем подчёркивается, что Евросоюз хотел бы избежать торгового конфликта. И подчёркивается, что страны сообщества готовы закупать больше американской продукции - от энергоресурсов до сельскохозяйственной.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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