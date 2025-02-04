Китай ответил на американские пошлины

Министерство финансов Китая объявило о введении новых пошлин на импорт нефти, сельскохозяйственной техники и сжиженного природного газа из Соединённых Штатов.
Согласно сообщению ведомства, на нефть и технику из США будет наложена 10-процентная пошлина, а на уголь и сжиженный природный газ — 15-процентная.
Кроме того, Китай ввёл экспортный контроль над материалами, содержащими вольфрам, теллур, рутений и молибден. В список ненадёжных компаний были добавлены PVH (владеет брендом Calvin Klein) и Illumina.
Также было начато расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства. По мнению аналитиков Bloomberg, претензии Китая к Google могут быть связаны с операционной системой Android, браузером Chrome или онлайн-рекламой.
Однако расследование, скорее всего, носит символический характер, поскольку Google покинул китайский рынок в 2010 году из-за конфликта с правительством, а бизнес в стране ограничен в основном рекламой местных компаний, сообщает РБК.
Решение о введении ответных мер было принято после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на все китайские товары.
Дональд Трамп ранее сообщил о планах провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, но дата разговора пока не определена.
Вашингтон также планировал ввести аналогичные пошлины в отношении других крупных торговых партнёров — Канады и Мексики, но после переговоров сторон удалось достичь соглашения об отсрочке введения пошлин.
Кроме того, нынешняя администрация рассматривает возможность введения пошлин в отношении товаров, поставляемых из государств Евросоюза. Трамп объяснял это тем, что Брюссель "ужасно относится" к США.
Насколько ужасно, сказать сложно. Но дисбаланс в торговле в пользу Евросоюза. Его Трамп и хочет выправить, застав Евросоюз закупать больше американской продукции.
В ЕС, в свою очередь, заявляют, что готовы жёстко ответить, если президент США и в самом деле ведёт повышенные таможенные тарифы. Об этом, в частности, накануне заявили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.
Вместе с тем подчёркивается, что Евросоюз хотел бы избежать торгового конфликта. И подчёркивается, что страны сообщества готовы закупать больше американской продукции - от энергоресурсов до сельскохозяйственной.
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