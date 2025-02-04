Трамп и Шольц клюнули на приманку Зеленского, которая является блефом

3:24 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Металлы

Трамп и Шольц нацелились на обладание запасами редкоземельных минералов на территории Украины. Однако в основном они находятся под контролем России.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Литий

Стервятники слетаются на труп Украины

С предложением Западу о передаче прав на полезные ископаемые Украины в обмен на помощь в своём "плане победы" выступил Владимир Зеленский. И вот предложение было услышано.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам 3 февраля из Белого дома, что украинское правительство выразило готовность обсудить идею обмена запасов лития, титана и других редкоземельных минералов на дальнейшую поддержку со стороны США: "Мы хотим заключить сделку с Украиной, чтобы они получили то, что мы им даём, в обмен на свои редкоземельные металлы и другие ресурсы. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них есть отличные редкоземельные металлы, и я хочу гарантии по этим ресурсам, и они готовы это сделать".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на другой день отреагировал с критикой. По его словам, "было бы очень эгоистично и эгоцентрично" использовать полученные деньги сейчас для финансирования поддержки обороны Украины.

"Нам следовало бы использовать их для финансирования всего того, что понадобится после войны", — цитирует Reuters слова канцлера на неформальном саммите европейских стран, который начался вчера.

Утром деньги, вечером стулья. Или наоборот?

На Украине разработаны и выявлены месторождения лития, хрома, никеля, титана, магния. Однако запасы лития мирового значения (под Кураховым) находятся под контролем России. Согласно оценке Forbes, 70% общей суммы редкоземельных минералов приходится на три области:

Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую.

Тем не менее, и то, что осталось, Украина продаст по цене, значительно ниже реальной стоимости.

По словам "Нью-Йорк Таймс", высокопоставленный украинский чиновник заявил в понедельник, 3 февраля, вечером, что Украина готова работать с США по сделкам с редкоземельными минералами, "если США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы не допустить попадания этих ресурсов в руки России".

Круг замкнулся. Трамп говорит: утром деньги (минералы), вечером стулья (помощь). А Зеленский отвечает: утром стулья, вечером деньги.

Не стоит ли Москве предложить Трампу свои условия

Другой вопрос, учитывая интерес западников, а не стоит ли Москве выставить Трампу (и Шольцу) свои условия. Например, в обмен на прекращение помощи Украине предложить концессию по некоторым значимым месторождениям того же лития.

Редкоземельные элементы необходимы для производства полупроводников, смартфонов и электромобилей. В эпоху цифровизации они являются стратегически важным активом. До сих пор на Запад шли поставки из Китая, но в Пекине в последнее время постоянно ужесточают правила экспорта редкоземельных металлов. В августе 2023 года Поднебесная ввела ограничения (лицензии) на экспорт галлия и германия.

Уточнения

Минера́л — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.



