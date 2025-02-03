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Александр Приходько

Тимур Вершинин: Сегодня один человек может выполнять работу, для которой раньше требовалось 20–30 сотрудников

7:48
Экономика

Эксперт в области продаж и маркетинга о том, как ИИ меняет правила игры и что нужно для успешной бизнес-стратегии.

Тимур Вершинин, эксперт в области продаж и маркетинга
Фото: Фото из личного архива Тимура Вершинина
Тимур Вершинин, эксперт в области продаж и маркетинга

Возможности цифровизации все больше проникают в бизнес-среду. На престижной премии RB Digital Awards 2025, которая пройдет в феврале 2025 в Москве, будут объявлены команды и специалисты, внесшие наибольший вклад в развитие бизнеса с помощью современных технологий. Цифровизация позволяет не просто улучшать, а кардинально менять работу бизнеса, поэтому сегодня компании заинтересованы в поиске новых специалистов, которые умеют грамотно внедрять инновации. При этом основу успешной бизнес-стратегии по-прежнему закладывает руководитель, отмечает Тимур Вершинин — эксперт в области продаж и маркетинга. Тимур открыл свой первый бизнес в 18 лет, а вскоре в новом проекте добился ROMI (окупаемость маркетинга) в 1500 %. Два года эксперт путешествовал по миру в поисках эффективных стратегий и собрал свои наблюдения в книге. Тимур поделился тем, с чего начать свой бизнес, как разработать эффективную стратегию и наиболее эффективно внедрить в процессы современные технологии.

— Тимур, вы занимаетесь продажами и маркетингом уже 13 лет. На ваш взгляд, насколько сильно изменился подход в продвижении товаров и услуг за это время?

— Если рассматривать рынок России, то 20-30 лет назад деньги были в продуктах, фруктах, одежде, электронике, 10-15 лет назад в трендовых товарах из Китая и в маркетинговых услугах: создание сайтов, реклама в соцсетях. Даже новички могли довольно просто заработать деньги в товарном бизнесе. Сегодня, в эпоху цифровизации и социальных сетей, возможности гораздо шире. Большие доходы можно получить на создании ИТ продуктов или контента. Открыть бизнес чрезвычайно легко, но сделать его прибыльным в разы труднее.

— Вы открыли свой оффлайн магазин в 18 лет, а вскоре после этого в новом проекте добились высоких показателей и в сфере маркетинга достигнув окупаемости трафика в 1500 %. В чем секрет такого бизнес-успеха, в маркетинговой стратегии или уникальном товарном предложении?

— С магазином мне удалось точно попасть в запрос своей целевой аудитории, в моем городе на тот момент просто не было магазина с аниме атрибутикой, я открыл такой первый. Благодаря своему первому бизнесу я заинтересовался маркетингом и вскоре сменил нишу и ушел из оффлайна. Главный секрет бизнес-успеха заключается в способности учиться у конкурентов и адаптировать их успешные стратегии под свои нужды. Вместо того чтобы пытаться создать что-то уникальное с самого начала, особенно если вы новичок, важно наблюдать за теми, кто уже добился успеха. В моем случае, мы с командой сосредоточились на изучении эффективных методов продвижения в социальных сетях и разработке собственного программного обеспечения для этих целей. Это позволило нам значительно увеличить прибыль и быстро достичь высокой окупаемости. Таким образом, успех был достигнут за счет комбинации изучения конкурентного опыта и внедрения инновационных решений в маркетинговую стратегию

— Ваши финансовые достижения не остались незамеченными и многие закрытые клубы пригласили вас стать их резидентом, среди которых Young Business Club и EdGlobal. На примере остальных участников сообществ, какие тенденции современных бизнесменов в управлении компаниями вы можете отметить?

— Сейчас руководители все больше используют искусственный интеллект в управлении. И крупный и малый бизнес сокращает персонал уже сейчас благодаря развитию AI сервисов. Для бизнеса это выгодно, AI сервисы стоят 10-100 $ в то время как сотрудник обходится более чем в 1000 $ в месяц. Работа с контентом, с методологией, стратегиями привлечения клиентов, техническая поддержка, ассистирование и даже продажи — сейчас все это может выполнять искусственный интеллект. Благодаря этому сегодня человек может в одиночку выполнять такое же количество задач, сколько выполняла команда из 20-30 человек.

— Если говорить о современных способах привлечения клиентов, то вы использовали для этого соцсеть ВКонтакте. Каким образом с помощью соцсетей можно повышать вовлеченность аудитории?

— Главный совет — начать погружаться в процесс разработки соцсетей, тогда открываются многие неочевидные возможности для взаимодействия с аудиторией. Например, я построил игровой тренинг, который помогал людям развиваться в бизнес мышлении, где были обязательные задания, такие, как написать мне в личном сообщении. Количество отзывов было настолько большим, что я обратился к компании, которая оказывала услуги удаленного отдела продаж и удаленных консультантов, они взяли на себя весь этот поток обращений. В итоге подписчики получали ощутимую ценность от самого тренинга, получали поддержку и бонусы в личных сообщениях, так мы собрали более 8000 отзывов. Это было 6 лет назад, после чего я отправился применять этот опыт в других проектах в которых был в роли продюсера.

— Сейчас у вас также есть ютуб канал, где 90 тысяч подписчиков. Как вы его монетизируете? Какие собственные стратегии вы используете?

Сейчас я больше не экспериментирую с собственным личным брендом и не ищу способов сделать, как можно более эффективным маркетинг. Мой ютуб канал посвящен самой интересной для меня теме — мышлению и потенциалу людей. Да, у меня есть продукт на эту тему, но он не создавался для монетизации, он создавался как система, которая включает в себя весь мой опыт: от мышления и глубинных процессов до продаж и маркетинга. Это мой проект, как говориться, "для души".

— Своим опытом в маркетинге вы поделились в книге. Что подтолкнуло вас к ее написанию, ведь на тот момент вы уже транслировали свои знания в соцсетях?

— Я решил объединить все свои знания и опыт в единую последовательную систему. Передача знаний — это один из лучших способов глубже их освоить. Поэтому я разработал полную систему — от первых шагов до момента, когда возникает вопрос: "Я полностью финансово свободен, что дальше?”. Мне важно зафиксировать свой опыт и инструменты, делиться ими с окружающими. Книга — это лишь один из способов.

— Какие советы вы можете дать тем, кто только планирует открыть свой бизнес?

— Начинающим бизнесменам лучше всего не изобретать велосипед, а просто копировать готовые способы. Стоит позаниматься с психологом или коучем на тему денежных блоков, так как они действительно могут блокировать рост и вызывать тревогу, лучше от этого избавиться в самом начале. Дополнительно можно изучить стадии принятия решений о покупке. Если понять систему и научиться на это влиять через маркетинг, то деньги перестанут быть неконтролируемой спонтанной субстанцией, тогда предприниматель начнет управлять процессом продаж, и, как следствие, непременно достигнет успеха.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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