Трамп разорит пошлинами Мексику и Канаду, а Китай станет могущественнее

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Бенефициаром тарифной войны являются США. Налоговые поступления в бюджет значительно возрастут, а сама практика станет использоваться для шантажа. Но Китай — особый случай.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Мировая война тарифов началась. Какая выгода у США?

Президент США Дональд Трамп ввёл импортные пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%. Для энергоносителей из Канады пошлины составят 10%. Из Китая на весь импорт введена пошлина 10%. Канада ответила зеркально — ввела 25% пошлины на продовольствие, алкоголь, оружие, мотоциклы из США. Мексика пока только это обещает, Китай грозит кажущейся пустой мерой — иском в ВТО, но Пекин явно "себе на уме".

Масштабная тарифная война приведёт к трансформации логистики поставок, переделу рынка с удорожанием товаров в США, так как доля трёх стран в их импорте достигает 40%.

По словам Трампа, он ввёл пошлины, чтобы Китай, Мексика и Канада снизили потоки мигрантов в его страну и обнулили наркотрафик "синтетики". Другая причина не называется, но она на поверхности. Трамп в предвыборной кампании обещал снизить налоги и планирует отменить подоходный федеральный налог. Потери бюджета в этом случае превысят 2,4 трлн долларов, и это при том, что его дефицит уже составляет 1,8 трлн долларов. Чтобы компенсировать потери, и предполагается забирать в казну пошлины, которые оцениваются в 1,4 трлн долларов, а скоро такая же сумма ляжет на импорт из ЕС. Налоговые поступления в казну значительно возрастут ещё и потому, что работодатели будут повышать зарплаты на рост инфляции и с фонда заработной платы будут изыматься повышенные налоги.

Да, инфляция в США увеличится, но ФРС снова поднимет ставку, и американцы будут больше сберегать в банках, покупать акции, обеспечивая ликвидностью компании, а также — облигации США, что снизит их доходность и, следовательно, обслуживание госдолга. В итоге с рынка уйдёт большая часть денег, поэтому в долгосрочной перспективе инфляция уменьшится.

Такая политика принесёт США и политическую выгоду. Пошлины будут использованы для запугивания и шантажа других стран (Колумбия уже попалась), заставляя их соглашаться на требования Вашингтона. Выиграют те, кто не имеет с США торговлю, например, Россия — торгует на "жалкие" 4 млрд долларов в год.

Катастрофическая ситуация для Канады и Мексики

Для Канады и Мексики последствия будут катастрофическими. Эти две страны поставляли 71% нефти и нефтепродуктов в США в 2023 году. Их ВВП формируется на 25% от экспортных доходов в торговле с соседом. Если США заместят канадскую и мексиканскую нефть венесуэльской и бразильской, то куда её девать Канаде? Везти в другие места через океан дорого. Кроме того, канадская нефть тяжёлая и мало где нужна, кроме США. Тоже самое будет и с другими товарами, они просо лягут на полки на складах. В результате экономика будет стагнировать, бюджеты страдать.

Китай выйдет из ситуации победителем

О Китае разговор особый. Огромный торговый дефицит США в торговле с Китаем в прошлом году достиг почти 1 трлн долларов. Но поскольку Китай продаёт Соединённым Штатам гораздо больше, чем покупает, он зеркально отвечать не будет — это американцам как укус комара. Скорее всего, Китай будет действовать в обход, что у него хорошо получилось в первый мандат Трампа.

Как мы помним, Трамп уже вводил тарифы на китайский импорт. Что сделали китайцы? Они переместили производство в страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, и товары вернулись в США как бы не китайскими и подешевевшими, так как стоимость рабочей силы в Мексике и Вьетнаме меньше, чем в Китае. В ходе этого процесса ускорилась интернационализация китайских компаний, что привело к их процветанию по всему миру. Промышленная цепочка Китая сегодня имеет большой масштаб, широкий охват, отличное качество и очень высокую устойчивость. В некоторых технологических областях Китай занял вершину промышленной цепочки. Другие производители в мире вообще не могут конкурировать с китайскими компаниями. В этом контексте США не смогут найти им альтернатив.

На самом деле коренная причина проблемы наркотической зависимости миллионов людей в США кроется в их нездоровых привычках, пробелах в здравоохранении и стремлении бизнеса к быстрому обогащению. Судебная статистика США показывает, что 86% осужденных за незаконный оборот фентанила в 2023-м финансовом году были гражданами США. Вместо того, чтобы организовать совместную борьбу с наркотрафиком, Трамп занят перекладыванием ответственности на других. Это так не работает. Сиюминутные успехи Трампа закончатся ростом озлобления союзников и усилением влияния Китая.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства. Пошлина является одним из источников дохода государственного бюджета. .



Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков (наступательная торговая война) или предотвращения торговой «оккупации» национальной экономики (оборонительная торговая война).

