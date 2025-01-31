Армен Афян: Дисциплина и старание — ключевые факторы успеха

8:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель кондитерской компании о том, как пройти путь от менеджера в международной кондитерской компании до создания собственной компании — одного из национальных лидеров кондитерской индустрии.

Фото: Фото из личного архива Армена Афяна Российский предприниматель Армен Афян

Армен Афян — российский предприниматель, бизнесмен и филантроп, основатель одной из ведущих кондитерских компаний в России. Он известен своим подходом к управлению, заимствующим лучшие практики японского и американского менеджмента. Армен акцентирует внимание на важности дисциплины, усердия и постоянного обучения для достижения успеха в бизнесе. Он считает, что ключевыми факторами для роста компании являются инновации, адаптация к меняющимся трендам и внимательное отношение к потребностям клиентов. Его управленческий подход и философия бизнеса основана на стремлении к качеству и формированию лояльности к бренду через понимание запросов потребителей.

— Армен Карленович, расскажите, как вы начали свой управленца?

— Мой путь начался с обучения в "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (РАНХиГС) по специальности "менеджмент организаций". Я всегда был увлечен сферой менеджмента, что привело меня в одну из крупнейших компаний-производителей кондитерских изделий Восточной Европы. За три месяца работы супервайзером я смог достичь впечатляющих результатов и занять должность руководителя — Директора региона "Северный Кавказ" в Российском представительстве этой международной кондитерской компании. В последствии уже работая на этой должности я пять раз становился лучшим сотрудником России.

— Можете рассказать, что позволило достичь таких высоких результатов?

— Когда я присоединился к этой международной компании в 2007 году, она только начинала свой путь на российском рынке, особенно на юге страны. Моя задача заключалась в формировании команд и поиске надежных партнеров. Мне удалось привлечь финансово устойчивых и готовых инвестировать в расширение совместного бизнеса партнеров, что стало основой для создания и дальнейшего развития эксклюзивных команд, увеличения продаж. Спустя год, сформированные мной команды, показали лучшие результаты по продажам в России. Ну а дальше пошла активная и продуктивная работа.

Мне необходимо было соблюдать тонкую грань между нашей компанией (производителем) и дистрибьюторами. Так как еще не все дистрибьюторы понимали и верили в успех нашего продукта. Не все соблюдали рекомендации по развитию бизнеса (территория, цена и т. п.) Но уже с 2008 года наша компания занимала основную долю в портфеле дистрибьюторов, и они с еще большим интересом и старанием доставляли нашу продукцию во все торговые точки.

Помню как наши конкуренты активно пытались переманить моих сотрудников, выплачивая им премии за переход. Позже я столкнулся с этим уже занимаясь своим бизнесом.

— Почему вы решили уйти из найма и создать свой собственный бизнес? Как Вы пришли к этому решению?

— Я всегда мечтал о своей компании. Я понимал, что работа в найме дает мне необходимый опыт для открытия своего дела. Спустя 7 лет в международной кондитерской компании я внутренне созрел и решился на этот ответственный шаг по созданию своего собственного кондитерского предприятия.

— С какими вызовами вы столкнулись, начиная свое дело?

— Начало собственного дела всегда требует больших усилий и ответственности, с которыми ты не всегда сталкиваешься, работая в найме. Это ограниченность в финансовых ресурсах, сложность в наборе персонала и т. п. Ведь на тот момент мою компанию никто не знал и в мой продукт мало кто верил. Но моя внутренняя уверенность, опыт работы в прекрасной компании и дисциплина сыграли определяющую роль!

— Вы добились значительных успехов в кондитерском бизнесе: дважды становились предпринимателем года, Ваша продукция занимает лидирующие позиции в Ставропольском крае, а Ваш фирменный торт "Железноводский" известен по всей России. Как Вы считаете, основа вашего успеха заключается в ваших знаниях кондитерского дела или в вашем опыте управления?

— Безусловно, за эти годы я приобрел определенные знания в области кондитерского производства, но в большей степени это результат моего управленческого опыта и индивидуального менеджерского подхода, а также фундаментальных знаний, полученных в академии РАНХиГС. Я с удовольствием слушал, как наши преподаватели обсуждали систему менеджмента, мировые стандарты и контроль качества. Я и в своей компании организовал отдел контроля качества, который проводит ежедневный мониторинг качества продукции. Наши специалисты активно сотрудничают с контролирующими органами и ежедневно проверяют производственные процессы.

Благодаря моему собственному управленческому подходу и бизнес-методам, нам удалось добиться широкого признания не только среди наших клиентов, но и среди профессионалов в отрасли. Что касается наград, то за 11 лет работы в бизнесе моя компания получили множество наград, стала лидером в производственной сфере и в 2024 году получила знак качества. Наша продукция стала Брендом Края. Знаете, когда ты каждый день стремишься делать свою работу лучше, погружаешься в качество и думаешь о благе общества и покупателей, то награды приходят сами собой.

— Продолжаете ли вы, сотрудничать с академией?

— Да, конечно. В прошлом году мой родной университет РАНХиГС и администрация региона пригласили меня в качестве инвестора для поддержки новых стартапов студентов из более чем 45 субъектов России. А в течение последних двух лет я активно сотрудничаю с разными университетами Ставропольского края, помогая студентам и являясь членом Государственных экзаменационных комиссий по оцениванию выпускных работ студентов. Многие студенты проявляют интерес работать в нашей компании, а наиболее талантливых мы сами приглашаем талантливых работать в нашу компанию.

— Какую роль играет команда в вашем бизнесе?

— Безусловно, команда играет центральную роль в успехе нашего предприятия. Я считаю, что во многом талантливый коллектив, это залог успеха, и поможет компании не только процветать в обычное время, но и найдет выход в самых сложных ситуациях, например, как недавно пережитая пандемия, из-за которой многие бизнесы были вынуждены остановить деятельность и потерять бизнес. Поэтому я уделяю особое внимание подбору талантливых кадров и команды, которая будет сплоченно работать. Я горжусь тем, что нам удалось сформировать и продолжать сохранять одну из лучших команд специалистов, любящих свое дело.

— Как вы справляетесь с конкуренцией в кондитерской индустрии?

— Мы любим наших конкурентов, даже считаем их своими партнерами, так как они позволяют нам развиваться с большей ответственностью. Так же в нашей компании принято всегда положительно отзываться о конкурентах, это правило, несмотря на то, что часть из них парой активно переманивают наших специалистов.

— Какие советы вы можете дать начинающим предпринимателям?

— Я советую мечтать, верить и любить свое дело. Быть честными и дисциплинированными. Понимать, что любое свое дело, тем более связанное с продуктами питание — это большая ответственность и большая честь. Вы должны делать лучшее и быть лучшим в своем деле.

— Вы активно занимаетесь благотворительностью. Почему это важно для вас?

— Я считаю это делом чести. Организация детский праздников, вечеров для пожилых и инвалидов, массовых городских мероприятий — для меня является счастьем. Я получаю от этого больше удовольствие.

— Какие планы у вас на будущее?

— Моя цель поддерживать у нашей компании статус лидера на национальном рынке, а также продолжать развитие нашего бизнеса, чтобы нашу продукцию могли оценить за пределами России.