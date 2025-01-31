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Олег Артюков

Трамп требует от БРИКС отказаться от попыток замены доллара

3:09
Экономика

Государства БРИКС должны прекратить попытки заменить доллар в торговле, заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

"Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара. В противном случае их ждет введение стопроцентных пошлин и они могут попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке", — говорится в публикации.

Президент подчеркнул, что США не допустят замещения доллара в международной торговле. Он также пригрозил странам, которые попытаются это сделать, жёсткими торговыми мерами.

"Им придётся искать другую страну, которая станет жертвой. Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо ещё. Любое государство, которое попытается это сделать, скажет "привет" пошлинам и "прощай" Америке!" — добавил Трамп.

Сразу после вступления в должность президента он уже угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в размере сто процентов. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что новый хозяин Белого дома будет продвигать интересы США в мире такими методами, сообщает РИА "Новости".

Дискуссии о создании единого платёжного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Предлагалось обеспечить такую валюту не только золотом, но и другими группами товаров, в частности, редкоземельными металлами и землёй.

О сложности создания валюты говорит не только экспертное сообщество, но и власти. Так, по словам заместителя министра иностранных дел Александра Панкина, основная трудность заключается в специфике национальных законодательств.

Президент Владимир Путин, выступая в начале ноября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и такой цели нет. Он пояснил, что этот шаг требует большей интеграции экономик стран — членов объединения и их структурного сходства. Глава государства подчеркнул, что две трети торгового оборота России обслуживаются в национальных валютах, а со странами БРИКС этот показатель достиг 88 процентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередное заявление Трампа, отметил, что БРИКС не ведёт обсуждений вопроса о создании общей валюты.

"Здесь надо напомнить слова нашего президента, которые для нас всё-таки являются гораздо более важными и значимыми. Дело в том, что в БРИКС не ведется речи о создании общей валюты и не велось. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны", — сказал Песков.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы брикс доллар дональд трамп
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