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Олег Артюков

Politico: санкции ЕС против российских удобрений — тройной провал

4:02
Экономика

Последний шаг Европейской комиссии, введение пошлин на российские удобрения, должен был стать тройным успехом, говорится в материале издания Politico.

Забастовка фермеров
Фото: flickr.com by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Забастовка фермеров

Во-первых, ограничить доходы Москвы. Во-вторых, помочь нуждающимся европейским производителям.

В-третьих, предотвратить рост цен, который мог бы спровоцировать фермеров Европейского союза на открытое противостояние.

Однако вместо этого наблюдается скорее тройной провал, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Европейские производители удобрений уже давно выражают обеспокоенность тем, что сокращение поставок газа из России привело к тому, что Москва начала использовать свой дешёвый газ для производства дешёвых удобрений и продавать их в ЕС.

Наконец, Европейская комиссия принимает меры и предлагает ввести пошлины на российские и белорусские удобрения. Однако есть риск, что тщательно продуманный план, предусматривающий длительные переходные периоды и постепенное введение мер, не удовлетворит никого.

Доходы России не сократятся, европейские производители удобрений останутся без прибыли, а фермеры, покупающие дешёвые российские удобрения, чтобы снизить затраты, не смогут позволить себе дополнительные расходы.

Copa-Cogeca, главное сельскохозяйственное лобби ЕС, предупреждает, что новые пошлины могут привести к увеличению издержек в следующем сезоне и, как следствие, к дополнительному давлению на отрасль, которая и так испытывает трудности. По мнению группы, план ЕК не гарантирует, что внутреннее производство удобрений увеличится достаточно быстро, чтобы компенсировать дефицит.

Лобби призывает Брюссель смягчить последствия, отменив действующие пошлины на импорт нероссийских удобрений. В противном случае, предупреждают отраслевики, европейским фермерам грозит "катастрофический" финансовый удар.

Брюссель утверждает, что пошлины вырастут примерно с 40 евро за тонну до 430 евро через три года и ослабят экономику России, одновременно укрепив "стратегическую автономию" ЕС.

Однако критики считают, что пошлины слишком незначительны и к тому же были введены с опозданием, поэтому не окажут реального эффекта. Даже если законопроект будет одобрен, российские удобрения будут свободно поступать в блок как минимум до 2026 года.

Европейские фермеры уже выходили на улицы из-за роста затрат и жёстких экологических нововведений. Ещё один скачок цен на удобрения может спровоцировать новую волну протестов — представьте себе, как тракторные пикеты блокируют дороги и парализуют столицы. Брюссель хочет избежать этого политического кошмара.

В то же время европейские производители удобрений разочарованы задержкой. Они считают, что у Москвы есть возможность продолжать наводнять рынок своей продукцией. В прошлом году ЕС импортировал 6,17 миллиона тонн российских удобрений на сумму 2,12 миллиарда евро — рекордный показатель с начала российской спецоперации в 2022 году, по данным Евростата и таможни.

Для европейских производителей удобрений проблема заключается не только в российском импорте, но и в бездействии Брюсселя, говорится в материале Politico.

Заметим, что как и можно было ожидать, не выдерживающие конкуренции европейские производители лоббируют введение пошлин на уровне Евросоюза, причём немедленное.

Хотя это не Россия сократила поставки дешёвых энергоресурсов, необходимых в том числе для производства удобрений. И кто как не европейские политики и чиновники ставят себе в заслугу сокращение поставок российского газа.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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