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Любовь Степушова

Российский газ пойдёт в Приднестровье, минуя Украину

4:00
Экономика » Сырье » Газ

Гуманитарную катастрофу в Приднестровье временно удалось отсрочить. Но в долгосрочной перспективе надо ждать успешного завершения СВО на Украине.

Схема поступления газа в Приднестровье с февраля 2025 года
Фото: Pravda.Ru by Pravda.ru
Схема поступления газа в Приднестровье с февраля 2025 года

Газ для ПМР зарезервирован на февраль

Как ясно из сообщений в прессе, с февраля начнутся гуманитарные поставки газа в самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Тирасполь с 1 по 10 февраля будет получать около 3,2 млн куб. м газа в сутки за счёт гранта ЕС в размере 30 млн евро. Газ будет приобретаться госкомпанией Energocom на европейском рынке и через "Молдовагаз" (дочка "Газпрома"), поставляться на левый берег Днестра. После 10 февраля Тирасполь якобы намерен воспользоваться российским кредитом для закупки газа у одного из венгерских трейдеров.

Маршруты поставок газа в ПМР. Вероятно, не через Украину

Как пойдёт газ — это важно. Согласно информации ТАСС, бронирование прокачки через компрессорную станцию "Странджа-2" на границе Турции и Болгарии (сухопутная часть газопровода "Турецкий поток") на февраль увеличилось примерно на 0,5 млн куб. м по сравнению с январём. Аналогичный рост брони зафиксирован и на станции на границе Сербии и Венгрии (продолжение "Турецкого потока" из Болгарии), а также в точке входа в Унгенах газопровода Яссы — Унгены — Кишинёв на границе Румынии и Молдавии (см. схему выше).

Значит, газ в феврале пойдёт по "Турецкому потоку" через точку входа Унгены, минуя территорию Украины, сразу на точку входа "Гребеники" в ПМР. Это можно сделать по газопроводу Арад — Сегед через точку соединения Чанадпалота в Венгрии — Надлак в Румынии (см. схему выше). В Румынию газ может прийти и по более короткому пути прямо через Болгарию (см. схему). Однако это будет забор прямо из "Турецкого потока" (то есть российского газа), что, вероятно, хотят скрыть из пропагандистских целей.

В этом же контексте шли разговоры о поставке азербайджанского газа через Грузию в Венгрию и потом в ПМР. Турция является европейским хабом, и после попадания в её систему происхождение газа не идентифицируется. Предполагалось задействовать мощности Трансбалканского газопровода на точке входа Исакча — Орловка (см. схему) через Украину, однако на февраль эти мощности не зарезервированы.

Молдавские источники сообщают, что мощность бронирования с венгерскими трейдерами будет составлять до 5 млн куб. м в сутки. Стоимость поставок не раскрывается, идут также переговоры с Украиной для использования Венгрией её ГТС на небольшом участке трубы.

Проблема ПМР решена временно, как и Молдавии

Проблема для ПМР временно решена, но не для Молдавии, ей надо по полной загрузить Молдавскую ГРЭС в ПМР дешёвым российским газом, и тогда ей достанется дешёвое электричество. Это будет невозможно, пока Кишинёв не признает долг перед "Газпромом". В то же время его шантаж с выводом российских миротворцев не удался. Если Кишинёв признаёт ПМР территорией Молдавии, то гуманитарную катастрофу ему нельзя допускать, потому что реинтеграция Приднестровья является условием приёма Молдавии в ЕС. Да и РФ, возможно, в случае трагедии предпримет решительные меры, чтобы защитить российских граждан, проживающих в ПМР.

Будем ожидать выборов в парламент Молдавии, которые должны пройти в 2025 году, и прихода адекватных сил или же успешного завершения СВО с разблокированием ПМР.

Уточнения

Приднестро́вье — регион в Восточной Европе, расположенный в бассейне реки Днестр. Обычно под Приднестровьем подразумевается территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, лежащая преимущественно на левом берегу Днестра и целиком располагающаяся в пределах границ Молдавии.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы газ украина румыния венгрия молдавия приднестровье
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