Россия нарастила экспорт сельхозпродукции в Алжир

В 2024 году Россия экспортировала сельскохозяйственную продукцию в Алжир на сумму более 850 миллионов долларов. За десять месяцев прошлого года общий товарооборот между странами составил 1,7 миллиарда долларов. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Фото: unsplash.com by meriç tuna, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Урожай пшеницы

В аппарате вице-премьера сообщили, что в Алжире состоялось 12-е заседание смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Алжиром. Заседание прошло под председательством Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства и развития сельских районов и рыболовства Алжира Юсефа Шерфа, сообщает агентство "Прайм".

"Алжир — один из ведущих торговых партнеров России в Африке. Только за десять месяцев прошлого года наш товарооборот составил 1,7 миллиарда долларов. Его основа — сельскохозяйственная продукция и продовольствие. Экспорт российской агропродукции по итогам прошлого года вырос и составил более 850 миллионов долларов, в том числе за счет увеличения поставок ячменя, чечевицы, соевого масла и сухого молока", — сказал Патрушев.

Кроме того, он подчеркнул, что граждане Алжира проявляют интерес к обучению в российских университетах. В этом году в России обучаются около двух тысяч алжирских студентов, и количество квот на обучение постоянно увеличивается.

По итогам заседания смешанной межправительственной комиссии было подписано несколько документов в области образования, науки, экономики и стандартизации.

Смешанная межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Алжиром была создана в 2013 году. В июне 2024 года правительство России обновило состав председателей российских частей межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с другими странами. Дмитрий Патрушев продолжает возглавлять комиссию по сотрудничеству с Алжиром.

Ранее издание L-frii сообщило, что у Франции, которая до недавних пор была основным поставщиком сельхозпродукции на алжирский рынок, наметились проблемы. Как раз из-за роста импорта из России.

По данным издания, в 2023/2024 годах Россия экспортировала в Алжир 2,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет более четверти от общего объёма импорта страны. В течение 2024/2025 годов ожидается, что поставки из России вырастут до трёх миллионов тонн.

И Франции тяжело выдерживать ценовую конкуренцию. Даже несмотря на то, что исторически она является ведущим поставщиком аграрной продукции в Алжир.