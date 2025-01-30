В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на ограничительные меры, Россия продолжает зарабатывать миллиарды, говорится в материале польского издания Do Rzeczy.

Фото: commons.wikimedia.org by MatthiasKabel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деревообрабатывающий комбинат

Причём государства Европейского союза сами заинтересованы в приобретении товаров, попавших под санкции, и находят способы обойти запреты, чтобы купить то, что им нужно. При этом они продолжают обвинять Москву в нарушении санкций.

По информации организации Earthsight, российской берёзовой фанеры, которая экспортируется в ЕС, было продано на сумму более 1,5 миллиардов евро.

По этим данным, семь из десяти крупнейших российских экспортёров берёзовой фанеры поставляют свою продукцию в страны ЕС в обход санкций, введённых в июле 2022 года.

Стоимость поставленной таким образом древесины превышает 1,5 миллиарда евро, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

По данным Earthsight, более 500 тысяч кубометров древесины были куплены странами ЕС через третьи государства, такие как Китай, Казахстан и Турция.

Экспорт древесины достиг рекордного уровня — более 700 кубометров в день поступает в порты ЕС.

Государства-члены ЕС закупают нелегальную фанеру, при этом лидерами по закупкам являются Польша, Германия, Испания, Португалия, Италия и Эстония.

Аналогичным образом страны ЕС обходят санкционные барьеры и в отношении древесины из Белоруссии. Ограничения в отношении этого сырья были введены ЕС в марте 2022 года.

В 2022–2023 годах заметно увеличился объём импорта древесины из Казахстана, достигнув почти 126 миллионов евро. При этом в прошлом году импорт древесины из Казахстана в Польшу вырос почти в пять раз — с 14 миллионов евро до почти 68 миллионов евро.

Ранее стало известно, что в связи с прекращением поставок древесины из России, Финляндия увеличила вырубку своих лесов.

В 2024 году объём вырубок частных лесов составил около 65 миллионов кубических метров, что на 11 миллионов больше, чем в 2023 году, и на 7,5 миллиона кубических метров превышает пиковый объём вырубок в 2021 году.

Цены на древесину в Финляндии продолжают расти в среднем на десять процентов в год.

Между тем, В 2023 году Россия увеличила экспорт древесины и изделий из неё в дружественные страны на треть по сравнению с досанкционным 2021 годом — до четырёх миллиардов долларов.