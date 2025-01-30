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Олег Артюков

В Европе задумались о возобновлении поставок трубопроводного газа из России

3:34
Экономика

Европейские политики обсуждают возможность возобновления закупок российского трубопроводного газа в рамках возможного соглашения по Украине, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Сторонники этой идеи считают, что такой шаг поможет снизить высокие цены на энергоносители в Европе, подтолкнёт Москву к переговорам и даст России и Украине основание для введения и поддержания режима прекращения огня.

Однако идея возобновления поставок российского газа в Европу уже вызвала негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в ЕС. Некоторые должностные лица из Германии и Венгрии, а также власти нескольких других стран ЕС одобрили инициативу. Но дипломаты и чиновники стран Восточной Европы выразили недовольство.

"Это безумие. Насколько мы глупы, раз даже задумались об этом как о возможном варианте?" — сказал один из них.

Дискуссии о возобновлении закупок российского газа вызвали опасения среди некоторых американских экспортёров сжиженного природного газа, которые стремятся договориться с европейскими компаниями о долгосрочных поставках. Американский бизнес опасается, что перезапуск транзита через Украину сделает их продукцию неконкурентоспособной.

После прекращения поставок через украинскую территорию с начала 2025 года доля российского трубопроводного газа сократилась до примерно пяти процентов от общего импорта ЕС. Сейчас российский газ поступает в Евросоюз по последнему трубопроводу — линии "Турецкий поток".

В декабре десять стран Евросоюза, включая Финляндию, Польшу и страны Балтии, призвали "запретить импорт российского газа и СПГ как можно скорее", однако в ближайшем пакете санкций такого запрета не будет.

Между тем, Россия по итогам 2024 года стала вторым поставщиком газа в ЕС после Норвегии, обогнав США. Такие данные в январе представил европейский аналитический центр Bruegel. В частности, поставки российского СПГ в Евросоюз выросли на 21 процент, до рекордных 21,5 млрд кубометров.

Импорт Евросоюзом российского СПГ в 2024 году составил почти 21,5 млрд куб. м против 17,8 млрд куб. м годом ранее и 19 млрд куб. м в 2022 году. В частности, в декабре 2024 года российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 2,16 млрд куб. м — рекорд за все время наблюдений с 2019 года.

Суммарные поставки российского газа в ЕС в прошедшем году составили около 54,45 млрд куб. м. Это больше, чем поставили США (51,3 млрд куб. м), но меньше, чем Норвегия (93,3 млрд куб. м). Таким образом, Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в страны Евросоюза в 2024 году.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа
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