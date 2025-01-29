Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок

4:01 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Он выглядел гигантом даже на фоне Ту-154. Это был первый в отечественной истории широкофюзеляжный самолёт Ил-86.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ильюшин Ил-86 51483210093, Москва - Внуково RP3653

Правда, и поднялся он в воздух на десять лет позже своего собрата из США (Boeing-747).

Такое запоздание объяснялось не слабостью конструкторской мысли СССР и уровнем развития авиационной промышленности, а обоснованными экономическими предпосылками. Для появления в Союзе подобных лайнеров, которые могли перевозить свыше 300 пассажиров, тогда просто не существовало предпосылок.

Граждане нашей страны летали, в том числе и за рубеж, далеко не в тех объёмах, как США, начиная с середины 1960-х гг. Хотя инициализации работ над первым "аэробусом" СССР — Ил-86 всё же поспособствовало и появление на трансконтинентальных трассах в 1970 г. гиганта "Боинг-747" и завершение строительства первого евроаэробуса А-300.

О чём речь

Ил-86 — первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный в 1970-х годах конструкторским бюро имени Ильюшина. Этот авиалайнер стал знаковым для советской авиации, так как предназначался для массовых авиаперевозок на средние и ближние расстояния. Он был введен в эксплуатацию в 1980 году.

Храктеристики

Тип самолёта: широкофюзеляжный пассажирский.

Первый полёт: 24 сентября 1977 года.

Экипаж: 3-5 человек (пилоты и бортинженер).

Вместимость: до 350 пассажиров.

Дальность полёта: около 3,800 км с полной загрузкой.

Скорость: Крейсерская — около 900 км/ч.

Двигатели: четыре турбореактивных двигателя НК-86.

Особенности авиалайнера

Широкофюзеляжная конструкция: Ил-86 стал первым в СССР самолётом с такой компоновкой, что позволило увеличить вместимость пассажиров.

Уникальная система "самообслуживания": самолёт оснащался встроенными трапами, что исключало необходимость в наземной инфраструктуре для посадки и высадки пассажиров.

Надёжность и простота обслуживания: как и большинство советских самолётов, Ил-86 проектировался с учётом минимального технического обслуживания.

Эксплуатация

Ил-86 эксплуатировался в основном в СССР и России, а также в некоторых странах ближнего зарубежья. Его основным оператором был "Аэрофлот".

Несмотря на свои достоинства, самолёт имел относительно ограниченную дальность и менее экономичные двигатели по сравнению с западными аналогами, такими как Boeing 747 или McDonnell Douglas DC-10.

В 2000-х годах Ил-86 постепенно выводился из эксплуатации в связи с устареванием конструкции и высокими эксплуатационными расходами.

Вывод

Да, этот лайнер делали, когда не думали об экологичности техники и экономии топлива. Однако, именно этот самолёт стал пионером советских "аэробусов". Позже Ил-86 был заменён более современным Ил-96, который имел улучшенные двигатели, повышенную дальность полёта и другие модернизации.

Ил-86 — это важная страница в истории советской и российской авиации. Этот самолет сыграл значительную роль в развитии гражданской авиации и оставил свой след в сердцах многих пассажиров. Несмотря на то, что его время прошло, Ил-86 навсегда останется символом эпохи.

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Ил-86: история легендарного самолёта