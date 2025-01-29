Илья Байков: Необходимо изменить культуру потребления спиртных напитков

9:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алкогольный рынок в России имеет свои особенности. Построить в этой сфере успешную карьеру непросто, особенно если речь идет о сегменте производства спиртных напитков. В числе тех, кому это удалось, — Илья Байков, бенефициар нескольких предприятий, эксперт алкогольного рынка.

Фото: Фото из личного архива Ильи Байкова Илья Байков, бизнесмен, ведущий эксперт алкогольного рынка, президент АНО социальной поддержки граждан Антикризисная служба Возрождение

Он рассказал о начале своего пути в этой сфере, о том, с какими вызовами приходилось сталкиваться, и как профессиональный опыт помогает ему успешно заниматься общественной деятельностью в АНО социальной поддержки граждан "Антикризисная служба "Возрождение".

Победы и достижения

В алкогольный бизнес Илья Байков пришел в начале 90-х годов и остался в нем на много лет. В 2006 году ему предложили принять участие в оздоровлении и перезапуске после банкротства "ЛВЗ Курский", некогда одного из флагманов алкогольной отрасли СССР.

"Я приложил все силы и умения для того, чтобы сохранить исторически сложившийся высокий уровень качества продукции, выпускавшейся на этом предприятии. На весь огромный Советский Союз было всего пять заводов, которые имели право отгружать свою продукцию на экспорт, и в их число входил "ЛВЗ Курский”, — отмечает Байков.

Задача была непростая: крупное предприятие находилось в состоянии банкротства. Высококлассные специалисты, работавшие на нем, не получали зарплату месяцами. Их необходимо было сохранить. Илья Байков с партнерами решили создать холдинг и включить в него "ЛВЗ Курский", к тому моменту уже переименованный в "Первый ЛВЗ Курский". Решение оказалось правильным: в структуре холдинга предприятие не просто выстояло и продолжило работать, но даже пережило несколько кризисов, в том числе, в 2008 году. Байков считает это одной из своих главных профессиональных побед.

"В Курске в те годы снова стало престижно работать на "ликерке", как называли завод местные жители. И это одно из главных достижений. Да, из 500 человек трудового коллектива, сформировавшегося еще в СССР, на заводе осталось только 250, и кто-то может нашу команду в этом упрекнуть. Однако надо понимать: такова была плата за модернизацию производства, за внедрение инноваций, наконец, за то, чтобы предприятие выжило и продолжило свою работу", — объясняет Байков.

ЛВЗ "Курский"

Вред инноваций и три слагаемых успеха

За годы работы в алкогольном бизнесе Илья Байков понял, что универсальных вариантов нет. Разрабатывать и принимать решения необходимо с учетом множества факторов. К примеру, если это открытие нового предприятия, важно ориентироваться на регион его размещения, на основные виды выпускаемой продукции, а также на особенности взаимоотношений с регулирующими органами.

"Два идентичных предприятия, находящихся даже в расположенных по соседству республиках Северного Кавказа, требуют совершенно разных подходов к выработке стратегии развития. Рынок алкоголя всегда был и остается одним из высококонкурентных, и значение имеет каждая мелочь. Даже небольшая, казалось бы, ошибка может стать фатальной для будущего предприятия. К примеру, организация склада готовой продукции на территории предприятия или создание торгового дома, арендующего площади у сторонних организаций. Оба решения по своей сути правильные, и оба требуют значительных инвестиций. Однако в будущем они могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия", — объясняет Байков.

Конкуренция в этой среде тоже имеет свою специфику. В России, и особенно в сегменте водки, отмечает Илья Байков, в нижнем ценовом сегменте все сводилось к конкуренции по стоимости, в верхнем — к конкуренции "красоты бутылки". Так, еще в советское время была возможность отличить по вкусу "Столичную", выпущенную в Курске, от ленинградской "Столичной". Сейчас большая часть таких напитков друг от друга отличаются исключительно ценой, формой бутылки и цветом этикетки.

Произошло это, считает Байков, во многом из-за бездумного внедрения различных инноваций. К примеру, раньше вода для производства водки очищалась с помощью угольных и песочных фильтров, сохраняя при этом свои вкусовые качества. Сейчас практически на всех заводах применяется технология очистки воды с помощью обратного осмоса, что фактически делает воду одинаковой. В производстве вина и пива, отмечает Илья Байков, ситуация немного другая, но смысл примерно тот же. Он убежден: главная инновация в производстве алкоголя — это отсутствие инноваций

"В алкогольном бизнесе в большей степени, чем в других сегментах, для достижения успеха важны три условия. Первое — это как минимум отсутствие конфликтов с регулирующими органами, второе — понимание того, что и для кого ты будешь производить, а третье — наличие длинных "дешевых” денег", — рассуждает Байков.

Он отмечает: алкогольный рынок практически всегда предполагает внушительные денежные вложения на длительный срок. Для условно начинающих бизнесменов с относительно небольшими деньгами место найдется, разве что, только в сегментах так называемого крафтового пива, сидров. Так что, если у кого-то родилась некая прорывная идея, подходящая для рынка алкоголя, первым делом необходимо искать сильного в финансовом плане партнера.

"Рынок должен стать цивилизованным"

В 2024 году потребление алкоголя в России сократилось до 8,4 литра этанола на душу населения — такие данные озвучили в Министерстве здравоохранения РФ. Для сравнения, в 2018 году показатель составлял 9,4 литра. Однако смертность от алкоголя растет — на нее приходится 25% всех причин гибели россиян. Особую опасность представляют контрафактные спиртные напитки, которыми, несмотря на запрет, продолжают торговать в интернете.

Проблема контрафактного алкоголя существует в России давно. Схемы появления такой продукции постоянно меняются. В период работы в сфере алкогольного бизнеса Илье Байкову приходилось сталкиваться с серьезными моральными дилеммами — выбор между желанием заработать "здесь и сейчас", занимаясь выпуском фальсифицированного в той или иной степени продукта, и производством качественного алкоголя. Он выбирал второй вариант, иногда — в ущерб себе самому.

Илья Байков вспоминает: в одном из регионов страны, в котором был расположен завод под управлением его команды, практиковался довольно изощренный способ поставки контрафакта на рынок.

"Некоторые люди под надуманным предлогом организовывали изъятие продукции со складов предприятия, затем вводили в заблуждение судью, получали необходимое решение и отправляли ранее изъятую продукцию на уничтожение. Далее изготавливались поддельные документы об уничтожении продукции, а сам товар поступал в продажу. Разгромить эту группировку удалось только после обращения в службу собственной безопасности МВД в Москве", — рассказывает он.

"Видел, как рушатся семьи и карьеры"

Государственной политики в сфере алкоголя в России, считает Байков, по-прежнему нет. В отрасли практически все зависит от решений вышестоящих органов. Однако необходимо стремиться к тому, чтобы рынок стал цивилизованным. Над этим вопросом работает АНО социальной поддержки граждан "Антикризисная служба "Возрождение". (АНО "АКС "ВОЗРОЖДЕНИЕ"), которым руководит Илья Байков. В своей работе он использует богатый опыт, полученный в алкогольном бизнесе.

"Я жил и работал, понимая, что алкоголь сам по себе — зло. Видел, как рушатся семьи, карьеры, люди кончают жизнь самоубийством. В конце концов, мой двоюродный брат погиб из-за употребления фальсифицированной водки. В итоге, дожив до 55 лет, я пришел к выводу о необходимости создания организации, которая могла бы помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе из-за алкоголя", — вспоминает он.

Как руководитель АНО Байков, по его собственным словам, не только и столько помогает людям, уже попавшим в сложную жизненную ситуацию, сколько участвует в создании условий, в которых могут произойти изменения в культуре потребления спиртных напитков.

"Свой возможный вклад в решение этой задачи я вижу в оказании помощи различным государственным органам, в выявлении схем производства и продажи контрафактного алкоголя, а также нечистых на руку сотрудников этих самых органов", — отмечает Байков.